FC BARCELONA
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4 причины, почему Дембеле решился уйти из «Барселоны». Одна из них связана с Рафиньей

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Все шло к тому, что Усман Дембеле продлит свое соглашение с «Барселоной» как минимум до 2027 года. Почему же теперь он близок к переходу в «ПСЖ»? Вот что мы знаем на данный момент.

1. Его агент хочет, чтобы он ушел из «Барсы»

Вполне возможно, что Мусса Сиссоко просто надеется получить сумасшедшие комиссионные, которые ему никогда не предложат в «Барсе». Кроме того, если Дембеле перейдет в «ПСЖ» до 1 августа, то игроку и его представителю достанутся 25 млн евро.

2. Контрактное предложение «Барсы» не так заманчиво, как предложение «ПСЖ»

По словам Адриа Альбеца, агент игрока попросил «Барселону» увеличить зарплату своего клиента на 6-7 млн евро и включить в нее дополнительные выплаты. Клуб отказался это сделать.

Ожидаемо, что предложение парижан по зарплате гораздо выгоднее.

3. Дембеле с подозрением относится к назначению Деку

Француз и его агент считают, что назначение Деку спортивным директором будет означать, что Рафинья (бывший клиент Деку в его агентстве) будет играть более важную роль в команде в следующем сезоне.

У Усмана теплые отношения с Матеу Алемани, но не с Деку, которого он даже не знает лично.

4. Дембеле считает, что «Барса» хотела использовать его как разменную монету

По мнению окружения игрока, «Барселона» предложила Дембеле и Гави «ПСЖ» в обмен на Килиана Мбаппе, сообщает Лоик Танзи из L'Equipe. Но это похоже на действительно безумный слух, в который точно не стоит верить.

6 комментариев

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j45x94ffx5
Я так давно жду ухода этого игрока из Барсы!!!!! Хочется верить что сейчас час Х. Держать в команде настолько неблагодарного игрока не нужно. Берите пример с Гвардиолы, он сразу отпускает таких. И это правильно. Да замену сразу не найти, но тем паче для команды и тренера и клуба иметь его в составе.
P.s при всех его игровых качествах, он просрал лучшие футбольные моменты в Барсе в лазарете, и Энфилде
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yarmuck
На Энфилде он не играл, между прочим
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TJ tigra
А я все думаю, че эт Дембеле в товарке с Реалом назад бежит, прессингует и даже контрпрессингует как надо, и как не во всех играх чемпионата было.... Прям удивление. А вон оно чё. Он товар лицом показывал.
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Илья Манахов
Только идиот не заметит влияния Агента на Дембеле, что Хави, что сам игрок не однократно заявляли что он хочет остаться, но Сиссоко тот ещё змей..
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Меган Лайф
Первая причина это ты (лапорта),
А вторая все твои мечты (деку)
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SHERLS
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Дембеле-Камерунский Эму №2,он отовсюду уходит со скандалами -Боруссия,Барселона-такой ПСЖ-не НУЖЕН!
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