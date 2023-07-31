Все шло к тому, что Усман Дембеле продлит свое соглашение с «Барселоной» как минимум до 2027 года. Почему же теперь он близок к переходу в «ПСЖ»? Вот что мы знаем на данный момент.

1. Его агент хочет, чтобы он ушел из «Барсы»

Вполне возможно, что Мусса Сиссоко просто надеется получить сумасшедшие комиссионные, которые ему никогда не предложат в «Барсе». Кроме того, если Дембеле перейдет в «ПСЖ» до 1 августа, то игроку и его представителю достанутся 25 млн евро.

2. Контрактное предложение «Барсы» не так заманчиво, как предложение «ПСЖ»

По словам Адриа Альбеца, агент игрока попросил «Барселону» увеличить зарплату своего клиента на 6-7 млн евро и включить в нее дополнительные выплаты. Клуб отказался это сделать.

Ожидаемо, что предложение парижан по зарплате гораздо выгоднее.

3. Дембеле с подозрением относится к назначению Деку

Француз и его агент считают, что назначение Деку спортивным директором будет означать, что Рафинья (бывший клиент Деку в его агентстве) будет играть более важную роль в команде в следующем сезоне.

У Усмана теплые отношения с Матеу Алемани, но не с Деку, которого он даже не знает лично.

4. Дембеле считает, что «Барса» хотела использовать его как разменную монету

По мнению окружения игрока, «Барселона» предложила Дембеле и Гави «ПСЖ» в обмен на Килиана Мбаппе, сообщает Лоик Танзи из L'Equipe. Но это похоже на действительно безумный слух, в который точно не стоит верить.