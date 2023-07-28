Усман Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ», по информации журналиста Фабриса Хоукинса из RMC.

Парижане ждут окончательного решения от Дембуле, прежде чем активировать пункт о выкупе футболиста. Сумма отступных составляет €50 млн.

При этом стоит отметить, что у «ПСЖ» осталось лишь три дня - пункт о выкупе действует до 31 июля. С 1 августа сумма отступных составит €100 млн.

Сообщается, что Дембеле интересен проект «ПСЖ», поэтому переход крайне вероятен. Трансфер вингера не зависит от ухода Килиана Мбаппе.

Напомним, что контракт Дембеле с «Барсой» истекает в 2024 году.