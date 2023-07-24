Мбаппе доигрался. «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер. По информации инсайдеров, руководство парижан считает, что Килиан договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в 2024 году.

«Мадрид» при этом пока не спешит делать предложение о покупке капитана сборной Франции. Зато другие клубы уже вступили в борьбу за звездного игрока. «Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе, утверждает Фабрицио Романо. По данным CBS Sports, на Килиана теперь претендует и «Манчестер Юнайтед».

Футбольный мир потрясла внезапная новость о том, что в борьбу за Мбаппе вступила «Барселона». Об этом сообщила французская газета L'Equipe. У «блауграны» есть почти все для трансфера суперзвезды: высокий статус, богатая история, спортивные амбиции и перспективы.

У «Барсы» нет лишь одного – денег. Руководство каталонцев до сих пор приводит в порядок финансы, клубу все еще трудно регистрировать игроков. При таком раскладе трансфер Мбаппе за астрономический ценник, который, безусловно, установит «ПСЖ», кажется чем-то фантасмагоричным.

Инсайдер Жерар Ромеро предположил, что «блауграна» может подписать Килиана лишь при двух сценариях: либо игрок переедет в столицу Каталонии бесплатно, либо «Барса» продаст нескольких футболистов за солидную сумму. Ромеро при этом подчеркнул, что слабо верит в подобный переход.

А «кулес» новость об интересе «Барсы» к Мбаппе позабавила. Поклонники «блауграны» прекрасно знают о финансовых сложностях команды. Фанаты не теряют чувство юмора и строят забавные теории о том, как «Барселона» может заманить Килиана в столицу Каталонии.

Собрали несколько самых удачных шуток болельщиков:

💭 «Среди вещей, которые никогда не произойдут, трансфер Мбаппе в «Барселону» – вещь самая нереалистичная».

💭 «Слышал, что «Барселона» хочет обсудить с «ПСЖ» трансфер Мбаппе, неа, Лапорта, потрать эти деньги, чтобы затусить с девчонками в ЛА, это будет лучшим вложением средств».

💭 «Разве саудовцы не могут одолжить нам денег, чтобы мы подписали Мбаппе? Им так сложно?»

💭 «Единственный способ того, как «Барселона» может провернуть трансфер Мбаппе».

💭 «Лапорта постарается предложить «ПСЖ» за Мбаппе Эрика Гарсию, Деста, Лангле, Феррана, свое обручальное кольцо и приз Golden Boy Гави».

💭 «Я уверен, что Мбаппе был бы не против ради перехода в «Барсу» сократить свою зарплату примерно на 98%».

💭 «Лапорту выводят из офиса «ПСЖ» после того, как он предложил за Мбаппе Феррана, Гарсию и трехмесячную подписку на Spotify».

💭 «Лапорта в офисе «ПСЖ» подает заявку на трансфер Мбаппе».

💭 «Так, предлагаем «ПСЖ» 5 млн евро и Алонсо, Мбаппе предлагаем трехмесячную подписку на Spotify. Готово. Он наш».

Здорово, что «кулес» могут с иронией относиться к финансовым трудностям любимой команды. А у «блауграны» и без Мбаппе собралась достойная команда.

По вашему, что нужно предложить «Барсе», чтобы подписать Мбаппе? Делитесь своими версиями в комментах!