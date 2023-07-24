Многочисленные сообщения подтверждают, что «Барселона» получит 12,5 миллионов долларов за продажу Нико Гонсалеса и Чейза Рида.

По словам Фабрицио Романо, Нико скоро присоединится к «Порту» за 10 млн евро.

Романо добавляет, что Рид скоро перейдет в «Реал Бетис» за 2,5 миллиона евро. Оба игрока были воспитаны в «Ла Масии» и на них возлагали большие надежды. Однако из-за жесткой конкуренции в команде им не было предоставлено место в составе. Хави даже не взял их в турне по США.

Некоторые болельщики недовольны тем, что «Барса» продает игроков так дешево. Но клуб мог получить много только после удержания 50% от будущих продаж игроков и заключения нового контракта.