FC BARCELONA
Блог

Ох, «Барса» продает двух выпсуников «Ла Масии» всего за 12,5 млн евро. Клубы уже известны

Клубы Клубы
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Многочисленные сообщения подтверждают, что «Барселона» получит 12,5 миллионов долларов за продажу Нико Гонсалеса и Чейза Рида.

По словам Фабрицио Романо, Нико скоро присоединится к «Порту» за 10 млн евро.

Романо добавляет, что Рид скоро перейдет в «Реал Бетис» за 2,5 миллиона евро. Оба игрока были воспитаны в «Ла Масии» и на них возлагали большие надежды. Однако из-за жесткой конкуренции в команде им не было предоставлено место в составе. Хави даже не взял их в турне по США.

Некоторые болельщики недовольны тем, что «Барса» продает игроков так дешево. Но клуб мог получить много только после удержания 50% от будущих продаж игроков и заключения нового контракта.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уаласатый Рашид
А Чейз Рид — это типа Чади Риад?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Удачи им а новых клубах!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
babalunga_357
Ну какого Чейза? Прям коробит, когда читаешь подобное. Но вспоминаются славные годы, когда дЭвид вилла забивал роскошные мячи после изумительных передач ксави.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий