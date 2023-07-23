Нападающий «Атлетико Мадрид» Жоао Феликс заявил прессе, что мечтает перейти в «Барселону». Его брат, который играет за Бенфику, защитил решение нападающего публично раскрыть свою мечту.

«Вы знаете мое мнение. Это решение для клубов, которые должны встретиться и выработать окончательное предложение», — сказал Хьюго Феликс Sport.

«Это было очень смело. Я не помню, чтобы игрок проявлял такую ​​явную любовь к клубу. Он уже сказал, что хочет перейти в «Барсу».

«Барселона» выразила заинтересованность в подписании контракта с португальцем, но сделка маловероятна. Стоимость запредельная.

Феликс не блистал в аренде в «Челси» в прошлом сезоне, забив четыре гола в 20 матчах во всех турнирах.