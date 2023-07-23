«Я не помню, чтобы игрок проявлял такую любовь к клубу»: брат Феликса - об откровении Жоао о «Барсе»
Нападающий «Атлетико Мадрид» Жоао Феликс заявил прессе, что мечтает перейти в «Барселону». Его брат, который играет за Бенфику, защитил решение нападающего публично раскрыть свою мечту.
«Вы знаете мое мнение. Это решение для клубов, которые должны встретиться и выработать окончательное предложение», — сказал Хьюго Феликс Sport.
«Это было очень смело. Я не помню, чтобы игрок проявлял такую явную любовь к клубу. Он уже сказал, что хочет перейти в «Барсу».
«Барселона» выразила заинтересованность в подписании контракта с португальцем, но сделка маловероятна. Стоимость запредельная.
Феликс не блистал в аренде в «Челси» в прошлом сезоне, забив четыре гола в 20 матчах во всех турнирах.
да откуда вы беретесь. игрок, который был в аренде год имеет запредельную трансферную стоимость? если его мечта Барса и он готов снижать зп, то Атлетико в самый раз отдать его в аренду с правом выкупа за 40 млн евро. зачем Атлетико платить конскую зп игроку, который открыто говорит что не хочет играть за клуб?