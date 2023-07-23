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«Я не помню, чтобы игрок проявлял такую любовь к клубу»: брат Феликса - об откровении Жоао о «Барсе»

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Нападающий «Атлетико Мадрид» Жоао Феликс заявил прессе, что мечтает перейти в «Барселону». Его брат, который играет за Бенфику, защитил решение нападающего публично раскрыть свою мечту.

«Вы знаете мое мнение. Это решение для клубов, которые должны встретиться и выработать окончательное предложение», — сказал Хьюго Феликс Sport.

«Это было очень смело. Я не помню, чтобы игрок проявлял такую ​​явную любовь к клубу. Он уже сказал, что хочет перейти в «Барсу».

«Барселона» выразила заинтересованность в подписании контракта с португальцем, но сделка маловероятна. Стоимость запредельная.

Феликс не блистал в аренде в «Челси» в прошлом сезоне, забив четыре гола в 20 матчах во всех турнирах.

 

4 комментария

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прощай Роналду
Открыт новый персонаж - Брат Феликса!
+3
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Bob Ganiev
>> но сделка маловероятна. Стоимость запредельная.
да откуда вы беретесь. игрок, который был в аренде год имеет запредельную трансферную стоимость? если его мечта Барса и он готов снижать зп, то Атлетико в самый раз отдать его в аренду с правом выкупа за 40 млн евро. зачем Атлетико платить конскую зп игроку, который открыто говорит что не хочет играть за клуб?
+2
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
я не помню чтобы игрок проявлял любовь в прессе к прямому сопернику клуба в котором он играет
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fcb812
Лапорта давно не раз публично заявлял что хочет заполучить его,я думаю это интервью и прочие шаги как раз план Мендеша и Жоана,если Атлетико и тебас не станут вставлять палки в колеса то Жоау скоро присоединится к блаугране
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