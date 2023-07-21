FC BARCELONA
Блог

«Барса» договорилась с «Порту» о продаже Нико Гонсалеса. У каталонцев будет право приоритетного выкупа

Барселона Барселона
Порту Порту
Клубы Клубы
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Футбол Футбол

«Барселона» договорилась с «Порту» о продаже полузащитника Нико Гонсалеса, утверждает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые продадут воспитанника молодежной академии, но пока неизвестно, сколько клуб заработает.

«Барса» добавила в сделку пункт о выкупе, который позволит им подписать игрока в будущем.

Нико еще не договорился с «Порту». Футболиста ждет снижение заработной платы.

Полузащитник не смог убедить Хави своей игрой за «Валенсию», в которой он провел прошлый сезон.

21-летний игрок суммарно провел за «Барсу» 37 матчей.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Callmepablo
Если это способ краткосрочного получения денег на трансферы и новые контракты - может сработать. Если продажа из-за безысходности, без прописанной суммы обратного выкупа - возможно большая потеря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий