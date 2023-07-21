«Барса» договорилась с «Порту» о продаже Нико Гонсалеса. У каталонцев будет право приоритетного выкупа
«Барселона» договорилась с «Порту» о продаже полузащитника Нико Гонсалеса, утверждает Mundo Deportivo.
Сине-гранатовые продадут воспитанника молодежной академии, но пока неизвестно, сколько клуб заработает.
«Барса» добавила в сделку пункт о выкупе, который позволит им подписать игрока в будущем.
Нико еще не договорился с «Порту». Футболиста ждет снижение заработной платы.
Полузащитник не смог убедить Хави своей игрой за «Валенсию», в которой он провел прошлый сезон.
21-летний игрок суммарно провел за «Барсу» 37 матчей.
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