Это был сложный путь.

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич рассказал о зависти в раздевалке каталонцев, и одиночестве, которое настигло его в конце карьеры.

32-летний Боян ушел на пенсию в начале этого года, несмотря на свой относительно молодой возраст, но в интервью The Atheltic он объяснил, что у этого решения была причина:

«Одиночество присутствовало на всех этапах моей карьеры. Но в Соединенных Штатах и Японии в последние три года я по-настоящему узнал, что такое жить без друзей. Быть одиноким».

Кркич ворвался в основу «Барселону» в 17-летнем возрасте в статусе лучшего бомбардира в истории молодежной системы клуба (423 гола) и сразу же взялся за дело, как только Франк Райкард дал ему шанс.

Вскоре его вызвали в сборную Испании на Евро-2008, но он отказался. Публично национальная команда заявила, что Боян болен, чтобы защитить его, но в интервью экс-футболист объяснил, почему он отказался от этого шанса:

«Было жесткое давление со стороны СМИ. Пресса не понимала, что 17-летний каталонский юноша сказал «нет». Это не имело никакого отношения к политике. Я был ребенком, которому нужно было время и пространство, чтобы понять, что происходит. Я был на пределе».

В своей первый сезон выступлений за первую команду Кркич забил 12 голов, и он добился этого, когда в раздевалке с ним были настоящие тяжеловесы, вроде Роналдиньо, Самюэля Это'О и Тьерри Анри. Боян рассказал, что его успехи не всегда радовали товарищей по команде:

«В футбольной раздевалке всегда большая конкуренция. Я делал большие и быстрые успехи, и это вызывало зависть. Тот год был трудным. Я приехал в разгар сезона, когда игроков критиковали. Внезапно ребенок начинает забивать. Это не обрадовало ни моих товарищей по команде, ни моих соперников».

Слова Бояна является свидетельством того, насколько сложным ментально может быть профессиональный футбол. Даже выстроив успешную карьеру, Кркич все равно не может забыть о всех тех болезненных моментах, произошедших на самом старте.