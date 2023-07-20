FC BARCELONA
Блог

Видели забавное празднование Иньиго Мартинеса? Защитник рассказал, что кроется за этим жестом

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Иньиго Мартинес стал новичком «Барсы». В «блауграну» защитник перебрался на правах свободного агента, контракт рассчитан до 2025 года.

Вы наверняка видели его запоминающееся празднование. Забив гол, Иньиго подносит раскрытые ладони к вискам и высовывает язык. Так он делал в Бильбао.

И уже показал этот жест в футболке каталонцев.

В беседе с пресс-службой «Барселоны» Мартинес рассказал о значении своего празднования:

«Этот жест появился несколько лет назад благодаря всяким глупостям, которые я делаю дома, пытаясь рассмешить своих дочерей. Да, на самом деле я просто хотел их рассмешить! К тому же, такого празднование ни у кого не было, так что все вышло хорошо. Хочу, чтобы дочки с трибун смотрели на меня и видели, как их папа делает такое празднование. Думаю, им это нравится.

Вот и все! Каждый раз, когда я забиваю, а это у защитников случается не так уж часто, я искренне радуюсь. Мне нравится это празднование, потому что оно посвящено моим детям, для меня они лучшее, что есть в этом мире».

Надеемся, дочки Иньиго и все болельщики «Барсы» в грядущем сезоне будут часто видеть празднование защитника.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Главное он забитые голы празднует без пафоса, респект!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий