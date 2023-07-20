Иньиго Мартинес стал новичком «Барсы». В «блауграну» защитник перебрался на правах свободного агента, контракт рассчитан до 2025 года.

Вы наверняка видели его запоминающееся празднование. Забив гол, Иньиго подносит раскрытые ладони к вискам и высовывает язык. Так он делал в Бильбао.

И уже показал этот жест в футболке каталонцев.

В беседе с пресс-службой «Барселоны» Мартинес рассказал о значении своего празднования:

«Этот жест появился несколько лет назад благодаря всяким глупостям, которые я делаю дома, пытаясь рассмешить своих дочерей. Да, на самом деле я просто хотел их рассмешить! К тому же, такого празднование ни у кого не было, так что все вышло хорошо. Хочу, чтобы дочки с трибун смотрели на меня и видели, как их папа делает такое празднование. Думаю, им это нравится.

Вот и все! Каждый раз, когда я забиваю, а это у защитников случается не так уж часто, я искренне радуюсь. Мне нравится это празднование, потому что оно посвящено моим детям, для меня они лучшее, что есть в этом мире».

Надеемся, дочки Иньиго и все болельщики «Барсы» в грядущем сезоне будут часто видеть празднование защитника.