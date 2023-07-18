Усилит глубину состава клуба.

Сегодня Ориоля Ромеу видели на базе и в офисе «Барселоны». По данным Жерара Ромеро, авбек был вместе с семьей и встретился с Хави, Матеу Алемани и Рафой Юсте.

По словам источника, контракт с игроком уже подписан. Осталось только официально объявить о трансфере.

Если по каким-то причинам о переходе не будет объявлено сегодня, то игрок будет представлен по прибытии в США, когда подопечные Хави вылетят из Барселоны в предсезонное турне в эту среду, 19 июля.