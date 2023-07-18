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Ориоля Ромеу заметили в офисе «Барселоны». Осталось дождаться официально объявления игрока

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Усилит глубину состава клуба.

Сегодня Ориоля Ромеу видели на базе и в офисе «Барселоны». По данным Жерара Ромеро, авбек был вместе с семьей и встретился с Хави, Матеу Алемани и Рафой Юсте.

По словам источника, контракт с игроком уже подписан. Осталось только официально объявить о трансфере.

Если по каким-то причинам о переходе не будет объявлено сегодня, то игрок будет представлен по прибытии в США, когда подопечные Хави вылетят из Барселоны в предсезонное турне в эту среду, 19 июля.

2 комментария

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ljolik888
Добро пожаловать домой . Надеюсь не подведёт и проведёт лучшие сезоны в карьере
.
+3
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+3
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Nike of FW
фаны мадрида горели от Гави..... от Ориоля их зафлешбечит к Каземиро .... и это еще Амрабата не подписали.
0
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