Илкаю устроили полную программу.

Вчера в Каталонию прилетел новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган. Полузащитник сам очень хотел представлять «блауграну» на каком-то из этапов своей карьеры, поэтому, выиграв с «Сити» невероятный требл, он перешел в команду Хави свободным агентом.

И по первым видео Илкая из Барселоны заметно, как он рад быть именно там.

Наутро после прилета футболист отправился сразу на перестраивающийся «Камп Ноу». Несмотря на то, что стадион сейчас в процессе обновления, рядом все равно много есть много всего интересного.

В первую очередь игрок зашел на завтрак в клубное кафе, где его угостили сине-гранатовым круассаном и кофе.

Кстати, напиток Гюндогану очень понравился. Сначала он заметил, что его вкус очень хорош, в отличие от турецкого, который для него слишком крепок, а после оценил чашечку капучино на 9 баллов из 10, «чтобы было, куда расти».

Дальше Илкаю провели индивидуальную экскурсию по музею клуба, где ему поведали всю историю «блауграны» и продемонстрировали многочисленные трофеи.

После экскурсии полузащитник оставил краткую, но вдохновляющую запись в книге отзывов:

«Спасибо большое, что приняли меня. Этот клуб по-настоящему удивительный. Долгих лет славы и процветания».

Следующей точкой назначения Гюндогана стал фан-шоп. Там он своими руками напечатал свое имя на футболке «Барсы»...

... и сфотографировался со всеми сотрудниками магазина.

Кажется, Илкай отлично провел время. Он точно рад быть там, где он есть.