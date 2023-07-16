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«Барселона» все еще не расплатилась с «Сити» за Торреса. Известно, какую сумму до сих пор должны каталонцы

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«Горожанам» явно придется подождать.

В январе 2022 года «Барселона» подписала Феррана Торреса за 55 миллионов евро, но по соглашению между клубами эта сумма выплачивается частями.

«Блауграна» уже не первый год борется с финансовыми трудностями, но тем не менее, как сообщается, Хави очень настаивал на трансфере испанского нападающего, который очевидно не оправдал ожиданий главного тренера.

Финансовое положение «Барсы» с тех пор не улучшилось, хотя знаменитые экономические «рычаги» помогли клубу заключить несколько крупных сделок прошлым летом. Однако по сей день на каталонцах висит многомиллиардный долг, оставленный предыдущим правлением, а в добавок к этому они задолжали другим клубам.

Роджер Торелло из Mundo Deportivo сообщил, что «блауграна» выплатила «Манчестер Сити» около 15 млн евро, что означает, что каталонцам предстоит передать английскому клубу еще 40 млн евро.

Ферран Торрес забил 14 голов и отдал 9 результативных передач в 71 матче за «Барселону».

1 комментарий

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ЧИКО
Извини уважаемый автор, но долг Барсы слава богу не многомиллиардный. Одного миллиарда тоже достаточно…😜😜 А что касается Торреса, потому и его не продают, что он не стоит даже тех оставшихся 40 млн., и даже тех 15, которые уже оплачены,а Лаорта же всё ещё хочет заработать на него, в принципе как и всегда. Хотеть конечно не вредно, но факт то, что Торрес никогда не прибавит в цене, надо его продавать за сколько дают, и остальные добавить. Со временем это -сколько дают- будет уменьшаться… Великолепный и показательный трансфер Лапорты….
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