«Горожанам» явно придется подождать.

В январе 2022 года «Барселона» подписала Феррана Торреса за 55 миллионов евро, но по соглашению между клубами эта сумма выплачивается частями.

«Блауграна» уже не первый год борется с финансовыми трудностями, но тем не менее, как сообщается, Хави очень настаивал на трансфере испанского нападающего, который очевидно не оправдал ожиданий главного тренера.

Финансовое положение «Барсы» с тех пор не улучшилось, хотя знаменитые экономические «рычаги» помогли клубу заключить несколько крупных сделок прошлым летом. Однако по сей день на каталонцах висит многомиллиардный долг, оставленный предыдущим правлением, а в добавок к этому они задолжали другим клубам.

Роджер Торелло из Mundo Deportivo сообщил, что «блауграна» выплатила «Манчестер Сити» около 15 млн евро, что означает, что каталонцам предстоит передать английскому клубу еще 40 млн евро.

Ферран Торрес забил 14 голов и отдал 9 результативных передач в 71 матче за «Барселону».