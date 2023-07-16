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«Барса» выбрала альтернативу Сильве, так как ход Бернардо считается «неосуществимым»

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В преддверии нового сезона Хави надеется привлечь в команду нового креативного полузащитника.

Бернарду Силва был главной целью «Барселоны» на эту роль, но с каждым днем ​​этот шаг кажется все более невозможным.

Таким образом, по данным Mundo Deportivo, руководитель «Барсы» нацелился на Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма».

Последние полтора сезона аргентинец провел в аренде в Ла Лиге, в частности в «Вильярреале», что уже делает его подходящим кандидатом в глазах Хави.

Ло Чельсо обойдется каталонцам в 25 миллионов евро.

 

2 комментария

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Pedri
Обмен на лангле
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