В преддверии нового сезона Хави надеется привлечь в команду нового креативного полузащитника.

Бернарду Силва был главной целью «Барселоны» на эту роль, но с каждым днем ​​этот шаг кажется все более невозможным.

Таким образом, по данным Mundo Deportivo, руководитель «Барсы» нацелился на Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма».

Последние полтора сезона аргентинец провел в аренде в Ла Лиге, в частности в «Вильярреале», что уже делает его подходящим кандидатом в глазах Хави.

Ло Чельсо обойдется каталонцам в 25 миллионов евро.