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Хулиан Араухо уйдет из «Барселоны» на правах аренды. Мексиканец будет играть под руководством Хавьера Пимьенты в «Лас-Пальмасе»

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Согласно отчету Diario Sport, защитник Хулиан Араухо собирается покинуть «Барселону» на правах аренды. Мексиканским футболистом интересуется «Лас-Пальмас».

Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что правый защитник присоединился к сине-гранатовым в феврале, но выступал лишь за «Барселону Б».

Футболист не имел права играть за основной клуб из-за проблем с регистрацией, поэтому ему пришлось провести несколько месяцев в молодежной команде.

Теперь мексиканец может уехать в «Лас-Пальмас», который тренирует Хавьер Гарсия Пимьента.

«Пими помог Рональду Араухо улучшить позиционную игру и навык построения атак. Он, безусловно, может удивить нас, сделав тоже самое с Хулианом Араухо. Для нас это беспроигрышная ситуация», - написал в соцсетях один из фанатов «Барселоны».

1 комментарий

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Серж Ск
не очень понятная история, была проблема с правым защитником, купили правого защитника, и теперь отдают его в аренду и ищут другого правого защитника.
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