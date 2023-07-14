9 комментариев

«Барса» все-таки продлила 16-летнего Ямаля – Хави будет использовать его в первой команде уже в следующем сезоне. Сумму отступных лучше смотреть сидя 💣
По сообщениям Фабрицио Романо, «Барселона» достигла полной договоренности с Ламином Ямалем о продлении его контракта.
По новому соглашению молодой футболист останется в клубе до лета 2026 года. При этом в контракте будет прописана безумная сумма отступных в размере 1 млрд евро.
По слухам, Хави возлагает большие надежды на молодого игрока и видит его в составе первой команды уже в следующем сезоне.
Вингер успел дебютировать в основном составе «Барсы» прошедшей весной, выйдя на поле в матче с «Бетисом».
Вчера команда поздравила Ламина с 16-летием.
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