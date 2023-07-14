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«Барса» все-таки продлила 16-летнего Ямаля – Хави будет использовать его в первой команде уже в следующем сезоне. Сумму отступных лучше смотреть сидя 💣

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По сообщениям Фабрицио Романо, «Барселона» достигла полной договоренности с Ламином Ямалем о продлении его контракта.

По новому соглашению молодой футболист останется в клубе до лета 2026 года. При этом в контракте будет прописана безумная сумма отступных в размере 1 млрд евро.

По слухам, Хави возлагает большие надежды на молодого игрока и видит его в составе первой команды уже в следующем сезоне.

Вингер успел дебютировать в основном составе «Барсы» прошедшей весной, выйдя на поле в матче с «Бетисом».

Вчера команда поздравила Ламина с 16-летием.

The story of Lamine Yamal and his rapid rise to Barcelona's first team

9 комментариев

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predMBAPPE
Надеюсь в него веселится дух Месси, забьёт много голов и ассистов и первый Хет-Трик засадит Халва Мадриду да так, чтобы его встречали авациями на БернаЛео💪🏻😎
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Rovshen Sahedow
Ответ MK
Пацан очень талантлив
да вперёд Ямаль
+3
-2
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Yslam Kerimmuhammedow
Ответ TravenS
Не нравится мне такое раннее повышение в основной состав. Парню бы регулярную практику и не с взрослыми дядьками и нагрузками.
Практика будет, Хави конечно же не будет его сразу в основу ставить, но с замены выходить будет, постепенно будет становится основным игроком, например как мусиала
+1
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ZaSvabody
Ответ TravenS
Не нравится мне такое раннее повышение в основной состав. Парню бы регулярную практику и не с взрослыми дядьками и нагрузками.
Да не будет он в основном составе. Пройдет сбор с первой командой, а потом отправится в Барсу Атлетик за опытом. И периодически будет привлекаться в главную команду. Если его совсем не привлекать, то можно убить мотивацию у пацана и получим нового Симмонса, который перебежит куда-нибудь.
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MK
Пацан очень талантлив
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TravenS
Не нравится мне такое раннее повышение в основной состав. Парню бы регулярную практику и не с взрослыми дядьками и нагрузками.
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7jvyrwnqvc
Талант
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TravenS
Ответ Yslam Kerimmuhammedow
Практика будет, Хави конечно же не будет его сразу в основу ставить, но с замены выходить будет, постепенно будет становится основным игроком, например как мусиала
Это и настораживает, Хави мне до сих пор непонятен с точки зрения внедрения молодёжи. При нём постоянно играют Бальде, Гави и Педри, но при этом он практически не давал шансов Нико и Торре.
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