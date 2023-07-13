Забивает на тренировках больше, чем Левандовски.

Жоан Лапорта дал большое интервью Mundo Deportivo, где его, естественно, спросили о будущем некоторых игроков «Барсы». В том числе разговор коснулся и Ансу Фати.

— Ансу вернулся в сборную, выиграл титул и, по словам Луиса де ла Фуэнте, он на очень высоком уровне. Каким вы видите его будущее?

— «В «Барсе». Он хочет добиться успеха в «Барсе. У него есть талант забивать голы. Хави сказал мне, что на тренировках больше всего голов забивают Левандовски и Ансу. Он все еще восстанавливается после травмы, у него был рецидив.

То, что сказал де ла Фуэнте, правда, и он подтвердил мне это на Ассамблее Федерации, что Ансу сейчас как бык. Хави полон решимости предоставить ему возможности. На его позиции есть конкуренция, но мы должны сделать ротацию нормой, она не должна быть необходимостью, как это было в прошлом сезоне. Это один из наших нерешенных вопросов: проводить ротацию, чтобы избежать новых травм. У нас есть Рафинья, Дембеле, Ансу, Левандовски, Абде и Ферран. Это очень здорово».

Видимо, Фати действительно не покинет «Барселону» этим летом. Вероятно, желание игрока остаться убедило клуб в том, что он достоин шанса проявить себя. В прошлом сезоне Ансу получал довольно мало игрового времени, особенно в значимых играх, однако ему все же удалось забить двузначное количество голов (10 и 4 ассиста).