Иньиго Мартинес официально представлен как новый футболист «Барселоны».

Алемани в беседе с журналистами рассказал, как шли переговоры о трансфере защитника. :

«В какой-то момент мы поняли, что Иньиго нужен нам в среднесрочной перспективе. Было трудно вести переговоры с «Атлетиком», нам пришлось подождать».

По словам Матеу, в Мартинесе «блауграна» увидела замену Пике:

«Иньиго был нашим первым вариантом на роль преемника Жерара Пике. Мы вели переговоры с января. Он быстр, одарен технически. Он прирожденный лидер. Перед подписанием мы получили несколько хороших отчетов по нему».

В «Барсу» защитник перебрался в качестве свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 2025 года.

Пожелаем Иньиго удачи на новом этапе его карьеры!