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«Он был нашим первым вариантом»: Алемани рассказал, что Иньиго Мартинес заменит одну легенду «Барсы»

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Жерар Пике Жерар Пике
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Матеу Алемани
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Иньиго Мартинес официально представлен как новый футболист «Барселоны».

Алемани в беседе с журналистами рассказал, как шли переговоры о трансфере защитника. :

«В какой-то момент мы поняли, что Иньиго нужен нам в среднесрочной перспективе. Было трудно вести переговоры с «Атлетиком», нам пришлось подождать».

По словам Матеу, в Мартинесе «блауграна» увидела замену Пике:

«Иньиго был нашим первым вариантом на роль преемника Жерара Пике. Мы вели переговоры с января. Он быстр, одарен технически. Он прирожденный лидер. Перед подписанием мы получили несколько хороших отчетов по нему».

В «Барсу» защитник перебрался в качестве свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 2025 года.

Пожелаем Иньиго удачи на новом этапе его карьеры!

5 комментариев

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predMBAPPE
Видно что парень горит желанием играть за клуб, Надеюсь травмы не подведут и покажут себя во всей красе на 100%
+1
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Lionel Andres Messi 10
Ответ predMBAPPE
Видно что парень горит желанием играть за клуб, Надеюсь травмы не подведут и покажут себя во всей красе на 100%
Надеюсь травмы не подведут и покажут себя во всей красе на 100%
__
Странное пожелание, однако.
+1
0
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Nogoi89
какие отчёты об игроке, который уже лет 10 играет в Атлетико? Все плюсы и минусы его известны давно. главный минус - возраст
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predMBAPPE
Ответ Lionel Andres Messi 10
Надеюсь травмы не подведут и покажут себя во всей красе на 100% __ Странное пожелание, однако.
Маленько не так выразился но думаю россияне меня поймут)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ predMBAPPE
Маленько не так выразился но думаю россияне меня поймут)
Да я с юмором.
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