«Он был нашим первым вариантом»: Алемани рассказал, что Иньиго Мартинес заменит одну легенду «Барсы»
Иньиго Мартинес официально представлен как новый футболист «Барселоны».
Алемани в беседе с журналистами рассказал, как шли переговоры о трансфере защитника. :
«В какой-то момент мы поняли, что Иньиго нужен нам в среднесрочной перспективе. Было трудно вести переговоры с «Атлетиком», нам пришлось подождать».
По словам Матеу, в Мартинесе «блауграна» увидела замену Пике:
«Иньиго был нашим первым вариантом на роль преемника Жерара Пике. Мы вели переговоры с января. Он быстр, одарен технически. Он прирожденный лидер. Перед подписанием мы получили несколько хороших отчетов по нему».
В «Барсу» защитник перебрался в качестве свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 2025 года.
Пожелаем Иньиго удачи на новом этапе его карьеры!
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Странное пожелание, однако.