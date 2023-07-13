FC BARCELONA
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Иньиго Мартинес представлен как игрок «Барсы»! Смотрим, как прошла презентации новичка

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
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Иньиго Мартинес стал игроком «Барсы», теперь официально.

Подписать контракт президенту и игроку не помешал даже суровый каталонский ветер.

Лапорта представил Мартинеса как официального члена клуба.

Стилю Иньиго позавидует даже Пике.

Но форма «блауграны» ему идет чуть больше, чем классический костюм.

Испанец покатал мяч с детьми из академии «Барсы».

И показал свои скиллы. Впечатляет?

Мартинес со своей большой и дружной семьей.

Чего ждете от Иньиго в «Барсе»?

4 комментария

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predMBAPPE
Добавит несколько сухарей клубу)
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predMBAPPE
Вот это я понимаю форма, не то что кубики да полосочки от Юдашкино
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Игорь Климов
Добро пожаловать в Барселону!
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ljolik888
Опыт Иньяго должен помочь Барселоне в пути за всеми кубками . Ждём отличной игры - конкуренция в защите будет серьёзная !
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