Иньиго Мартинес стал игроком «Барсы», теперь официально.

Подписать контракт президенту и игроку не помешал даже суровый каталонский ветер.

Лапорта представил Мартинеса как официального члена клуба.

Стилю Иньиго позавидует даже Пике.

Но форма «блауграны» ему идет чуть больше, чем классический костюм.

Испанец покатал мяч с детьми из академии «Барсы».

И показал свои скиллы. Впечатляет?

Мартинес со своей большой и дружной семьей.

Чего ждете от Иньиго в «Барсе»?