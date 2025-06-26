Академия «Зенита» выложила видео с Лобовым, сливающим воду из кастрюли: «Люблю готовить». Ранее защитник уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу, получив ожог и ушиб
В «Зените» с юмором отреагировали на травму Никиты Лобова во время готовки.
Ранее сообщалось, что капитан «Зенита-2» получил ожог голеностопа и ушиб пальцев, уронив на ногу горячую кастрюлю с макаронами. Из-за травмы Лобов пропустил товарищеский матч с «Балтикой», а также неделю тренировок, впоследствии он присоединился к основной команде «Зенита».
В телеграм-канале академии «Зенита» было опубликовано видео с участием Лобова. В ролике защитник осторожно сливает горячую воду из кастрюли в раковину, после чего произносит фразу: «Люблю готовить».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Газпром»-Академии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости