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  • Академия «Зенита» выложила видео с Лобовым, сливающим воду из кастрюли: «Люблю готовить». Ранее защитник уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу, получив ожог и ушиб
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Академия «Зенита» выложила видео с Лобовым, сливающим воду из кастрюли: «Люблю готовить». Ранее защитник уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу, получив ожог и ушиб

В «Зените» с юмором отреагировали на травму Никиты Лобова во время готовки.

Ранее сообщалось, что капитан «Зенита-2» получил ожог голеностопа и ушиб пальцев, уронив на ногу горячую кастрюлю с макаронами. Из-за травмы Лобов пропустил товарищеский матч с «Балтикой», а также неделю тренировок, впоследствии он присоединился к основной команде «Зенита».

В телеграм-канале академии «Зенита» было опубликовано видео с участием Лобова. В ролике защитник осторожно сливает горячую воду из кастрюли в раковину, после чего произносит фразу: «Люблю готовить».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Газпром»-Академии
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