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Деку уже нашел молодого таланта для «Барсы». Он понравился Хави – испанец считает его преемником Бускетса

Андрей Сантос
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«Барселона» ведет переговоры с «Челси» о подписании Андрея Сантоса, сообщает Лукас Педроса.

Деку видит большой потенциал у 19-летнего полузащитника. Хави дал добро на приобретение игрока – он считает, что в долгосрочной перспективе Сантос может стать преемником Бускетса.

«Челси» подписал Сантоса из «Васко да Гама» в январе. После этого бразилец был отдан в аренду обратно в родной клуб. Полузащитник провел 49 матчей за первую команду «Васко да Гама», и даже забил 9 голов.

Andrey Santos can play a crucial role for Chelsea after Brazil Under-20 triumph

3 комментария

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СД18
Ну да, Бускетс всегда по 9 голов забивал,) самая нужная опция для опорника)))
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Рэд Уайт
раньше надо было думать и брать его с Роке
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WESTERN-
Он точно опорник ? Он вроде игрок атаки
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