Деку уже нашел молодого таланта для «Барсы». Он понравился Хави – испанец считает его преемником Бускетса
«Барселона» ведет переговоры с «Челси» о подписании Андрея Сантоса, сообщает Лукас Педроса.
Деку видит большой потенциал у 19-летнего полузащитника. Хави дал добро на приобретение игрока – он считает, что в долгосрочной перспективе Сантос может стать преемником Бускетса.
«Челси» подписал Сантоса из «Васко да Гама» в январе. После этого бразилец был отдан в аренду обратно в родной клуб. Полузащитник провел 49 матчей за первую команду «Васко да Гама», и даже забил 9 голов.
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