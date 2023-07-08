«Барселона» ведет переговоры с «Челси» о подписании Андрея Сантоса, сообщает Лукас Педроса.

Деку видит большой потенциал у 19-летнего полузащитника. Хави дал добро на приобретение игрока – он считает, что в долгосрочной перспективе Сантос может стать преемником Бускетса.

«Челси» подписал Сантоса из «Васко да Гама» в январе. После этого бразилец был отдан в аренду обратно в родной клуб. Полузащитник провел 49 матчей за первую команду «Васко да Гама», и даже забил 9 голов.