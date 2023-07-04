«Барселона» объявила о подписании Иньиго Мартинеса. В «блауграну» защитник перебрался на правах свободного агента, контракт рассчитан до 2025 года.

В беседе с пресс-службой каталонцев Иньиго рассказал о своих планах в новой команде:

«Я провел много матчей, у меня есть большой опыт, так что моя главная цель – возглавить оборону «Барсы». Мне очень нравится играть в защите, я не сомневаюсь, что у нас все сложится очень хорошо. Я уверен в этом.

Доверие, которое клуб проявил ко мне с первой минуты, было огромным. Я хочу отплатить «Барсе» за это доверие своей игрой, выполняя свою работу.

Стремиться к максимуму, выигрывать все возможные титулы, как правило, сложно и требует много работы. Что ж, если мы будем в хорошей форме и команда будет работать, как в прошлом году, результаты обязательно придут».

В минувшем сезоне 32-летний Мартинес провел за «Атлетик» 18 матчей, на его счету – один гол.

Как вам новичок «блауграны»? Сможет возглавить оборону «Барсы»?