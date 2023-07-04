Иньиго Мартинес, о подписании которого стало известно еще в марте, но которого «Барса» еще не представила официально, был замечен сегодня в спортивном центре Жоана Гампера.

Защитник провел первую фотосессию в футболке «Барселоны». Мартинес станет вторым подписанием «Барсы» этим летом, перейдя свободным агентом из «Атлетик Бильбао».

Месяц назад игрок прошел медицинский осмотр в Барселоне, а официальное объявление о его переходе ожидается в ближайшее время.