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👀 «Барса» очень долго ведет трансфер одного игрока. Сегодня его заметили в спортивном центре

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Иньиго Мартинес, о подписании которого стало известно еще в марте, но которого «Барса» еще не представила официально, был замечен сегодня в спортивном центре Жоана Гампера.

Защитник провел первую фотосессию в футболке «Барселоны». Мартинес станет вторым подписанием «Барсы» этим летом, перейдя свободным агентом из «Атлетик Бильбао».

Месяц назад игрок прошел медицинский осмотр в Барселоне, а официальное объявление о его переходе ожидается в ближайшее время.

4 комментария

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Achilles 21
Ответ TalSer
Не опоздала ли Барса с этим трансфером лет на 6?)
та его на банку взяли
+1
0
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Дю Шон
показалось, что это Хаби Алонсо
0
0
0
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TalSer
Не опоздала ли Барса с этим трансфером лет на 6?)
+1
-1
0
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