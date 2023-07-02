Ла Лига смягчила правила финансового фэйр-плей, теперь у клубов есть небольшие послабления, регистрировать новичков станет немного проще.

«Барселона» продолжает активно работать над снижением фонда заработной платы. Сейчас размер фонда основной футбольной команды составляет 386 млн евро, пишет Marca.

Журналисты издания утверждают, что они располагают данными о финансах каталонцев. Сравнив нынешнюю сумму с той, что была два года назад, корреспонденты могут смело заявить: действующее руководство «блауграны» проделало серьезную работу по снижению затрат.

Но у каталонцев все еще есть две серьезные проблемы, влияющие на увеличение фонда заработной платы.

1. Секции «Барселоны»

Женская футбольная команда, баскетбольная и гандбольная команды – на эти и другие клубные бренды каталонцы также тратят деньги. По информации Marca, на эти участки у «Барсы» уходит 91 млн евро, что увеличивает фонд заработной платы до 477 млн евро.

2. Возвращение игроков из аренды

1 июля в столицу Каталонии вернулись футболисты, которые в прошлом сезоне выступали за другие клубы на правах аренды. На зарплаты этих игроков клуб выделяет 54 млн евро, таким образом фонд заработной платы «Барсы» увеличивается до 531 млн евро.

Именно по этой причине каталонцы стремятся как можно быстрее расстаться с вернувшимися в команду футболистами. «Блауграна» уже попрощалась с Умтити, следующим кандидатом на выход из клуба, вероятно, станет Лангле. Diario Sport считает, что Клемана выкупит «Тоттенхэм».

Впереди еще много работы, справится ли с ней Лапорта и его команда?