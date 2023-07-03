То, продолжит ли Фати карьеру в «Барсе», тревожит умы поклонников клуба.

Пресса делится противоречивой информацией. По данным As, каталонцы хотят попрощаться с Ансу и Ферраном, клуб злит то, что сами игроки уходить не хотят.

Отец и агент полузащитника ведут себя непоследовательно, параллельно с этим сам Фати говорит о своем желании остаться в столице Каталонии.

Наконец, о судьбе юноши в беседе с изданием La Vanguardia высказался президент клуба. Лапорта хочет видеть Ансу в «блаугране»:

«Дайте ему продолжить карьеру здесь. Он должен заслужить доверие Хави, но Ансу может сделать это благодаря своему таланту».

В минувшем сезоне Фати забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 51-м матче за каталонцев. В списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» юноша занимает четвертое место.

Согласны с мнением Лапорты? Ансу должен остаться?