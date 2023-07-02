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🇹🇷 Турецкий суперталант Арда Гюлер в шаге от перехода в «Барсу». Детали контракта

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Футбол Футбол

«Барселона» достигла соглашения с Арда Гюлером, как сообщает Ajansspor.

Каталонцы заплатят «Фенербахче» примерно €20-25 млн двумя частями.

Arda Guler: Why Real Madrid, Arsenal & Europe's biggest clubs are battling to sign 'the Turkish Messi' for just £15m | Goal.com UK

В контракте футболиста будут три важных положения:

- «Барса» гарантирует, что 18-летний футболист будет в заявке как минимум в 20 матчах основной команды;

- Он останется в «Фенербахче» до конца сезона 2023/24;

- Каталонцы выплатят ему полную зарплату за предстоящий сезон.

Деку уже отправился в Турцию, где договаривается о сделке с окружением молодого игрока.

Каталонцы рассчитывают закрыть сделку уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне турецкий полузащитник забил шесть мячей и отдал семь голевых передач за «Фенербахче» во всех турнирах.

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
Хорошая новость, перспективный парень
+6
0
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Джафаров Рашад
Наконец то что то хорошее услышали.
+1
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Лео не Месси
ЧЁ ПО ПРОФИЛЬНОМУ ОПОРНИКУ.
Гави, Педри, Френки, Гюндоган, Торе, Гюлер. И всё это на 2-3 позиций. А опарника все ещё нет
0
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Seyidov#
Как парень то?
0
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Ansu Fati
20-25 млн€? У него же отступные 18 млн, алло
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