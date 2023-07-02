«Барселона» достигла соглашения с Арда Гюлером, как сообщает Ajansspor.

Каталонцы заплатят «Фенербахче» примерно €20-25 млн двумя частями.

В контракте футболиста будут три важных положения:

- «Барса» гарантирует, что 18-летний футболист будет в заявке как минимум в 20 матчах основной команды;

- Он останется в «Фенербахче» до конца сезона 2023/24;

- Каталонцы выплатят ему полную зарплату за предстоящий сезон.

Деку уже отправился в Турцию, где договаривается о сделке с окружением молодого игрока.

Каталонцы рассчитывают закрыть сделку уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне турецкий полузащитник забил шесть мячей и отдал семь голевых передач за «Фенербахче» во всех турнирах.