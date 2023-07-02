🇹🇷 Турецкий суперталант Арда Гюлер в шаге от перехода в «Барсу». Детали контракта
«Барселона» достигла соглашения с Арда Гюлером, как сообщает Ajansspor.
Каталонцы заплатят «Фенербахче» примерно €20-25 млн двумя частями.
В контракте футболиста будут три важных положения:
- «Барса» гарантирует, что 18-летний футболист будет в заявке как минимум в 20 матчах основной команды;
- Он останется в «Фенербахче» до конца сезона 2023/24;
- Каталонцы выплатят ему полную зарплату за предстоящий сезон.
Деку уже отправился в Турцию, где договаривается о сделке с окружением молодого игрока.
Каталонцы рассчитывают закрыть сделку уже на следующей неделе.
В прошлом сезоне турецкий полузащитник забил шесть мячей и отдал семь голевых передач за «Фенербахче» во всех турнирах.
Гави, Педри, Френки, Гюндоган, Торе, Гюлер. И всё это на 2-3 позиций. А опарника все ещё нет