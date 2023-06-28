Ожидается солидное пополнение.

Первый летний трансфер «Барселоны» − это Илкай Гюндоган, чей переход был подтвержден на этой неделе. Представляем обновленный рейтинг вероятности переходов «Барсы».

Кто может прийти

Иньиго Мартинес − 99%. Ожидается, что о его переходе объявят 1 июля.

Витор Роке − 85%. Возможно, что его удастся подписать и зарегистрировать этим летом. Если нет, то он отправится в аренду в бразильский клуб.

Марцело Брозович − 60%. Хорват очень хочет в «Барсу». Теперь дело за блауграной.

Дани Парехо − 60%. «Барса» все еще рассчитывает забрать 34-летнего игрока бесплатно. Если Брозович сорвется, то они будут добиваться такого развития событий настойчивее.

Ориоль Ромеу − 50%. 31-летний экс-игрок «Барселоны» также в поле зрения клуба. Его подписание также зависит от других трансферов.

Жоау Канселу − 35%. Интерес к португальцу есть довольно давно. Переход осложняет большая зарплата.

Арда Гюлер − 10%. «Мадрид» и «Милан» кажутся более вероятным вариантом для турка.

Мартин Зубименди − 10%. Очень мало шансов, что клуб внезапно сможет найти 60 млн евро. Трансфер возможен в случае, если удастся включить других игроков.

Йозуа Киммих − 5%. «Бавария» дала твердый отказ. Оставляем небольшой шанс, что что-то случится.

Кто уйдет из клуба

Самюэль Умтити − 75%. Француз недоволен тем, что «Барса» не хочет отпускать его бесплатно. А ведь именно француз помог зарегистрировать Феррана Торреса, когда согласился сократить зарплату на 90%. Так или иначе, защитник точно уйдет летом.

Серджиньо Дест − 65%. Нужен только берлинскому «Униону», но предложений пока не было.

Клеман Лангле − 55%. «Тоттенхэм» пока не продвигается в сделке, но с игроком соглашение уже есть. До сентября права будут выкуплены.

Франк Кессиэ − 50%. Саудовский клуб уже сделал солидное предложение ивуарийцу. Он вполне может принять его.

Абде Эззальзули − 35%. Хави может оставить игрока после предсезонки. Тем не менее, на него претендуют испанские клубы.

Ферран Торрес − 15%. Испанца зовут в АПЛ, но он хочет остаться.

Серджи Роберто − 10%. Предложений нет, может доработать контракт до конца.

Ансу Фати − 5%. Ясно дал понять, что уходить не собирается. Заставить покинуть команду его не могут.