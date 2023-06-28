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Девять на вход и восемь на выход. Рейтинг вероятности летних трансферов «Барселоны»

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Ансу Фати Ансу Фати
Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Клеман Лангле Клеман Лангле
Самюэль Умтити Самюэль Умтити
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Витор Роке
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Даниэль Парехо Даниэль Парехо
Марцело Брозович Марцело Брозович
Жоау Канселу Жоау Канселу
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

Ожидается солидное пополнение.

Первый летний трансфер «Барселоны» − это Илкай Гюндоган, чей переход был подтвержден на этой неделе. Представляем обновленный рейтинг вероятности переходов «Барсы».

Кто может прийти

Иньиго Мартинес − 99%. Ожидается, что о его переходе объявят 1 июля.

Витор Роке − 85%. Возможно, что его удастся подписать и зарегистрировать этим летом. Если нет, то он отправится в аренду в бразильский клуб.

Марцело Брозович − 60%. Хорват очень хочет в «Барсу». Теперь дело за блауграной.

Дани Парехо − 60%. «Барса» все еще рассчитывает забрать 34-летнего игрока бесплатно. Если Брозович сорвется, то они будут добиваться такого развития событий настойчивее.

Ориоль Ромеу − 50%. 31-летний экс-игрок «Барселоны» также в поле зрения клуба. Его подписание также зависит от других трансферов.

Жоау Канселу − 35%. Интерес к португальцу есть довольно давно. Переход осложняет большая зарплата.

Арда Гюлер − 10%. «Мадрид» и «Милан» кажутся более вероятным вариантом для турка.

Мартин Зубименди − 10%. Очень мало шансов, что клуб внезапно сможет найти 60 млн евро. Трансфер возможен в случае, если удастся включить других игроков.

Йозуа Киммих − 5%. «Бавария» дала твердый отказ. Оставляем небольшой шанс, что что-то случится.

Кто уйдет из клуба

Самюэль Умтити − 75%. Француз недоволен тем, что «Барса» не хочет отпускать его бесплатно. А ведь именно француз помог зарегистрировать Феррана Торреса, когда согласился сократить зарплату на 90%. Так или иначе, защитник точно уйдет летом.

Серджиньо Дест − 65%. Нужен только берлинскому «Униону», но предложений пока не было.

Клеман Лангле − 55%. «Тоттенхэм» пока не продвигается в сделке, но с игроком соглашение уже есть. До сентября права будут выкуплены.

Франк Кессиэ − 50%. Саудовский клуб уже сделал солидное предложение ивуарийцу. Он вполне может принять его.

Абде Эззальзули − 35%. Хави может оставить игрока после предсезонки. Тем не менее, на него претендуют испанские клубы.

Ферран Торрес − 15%. Испанца зовут в АПЛ, но он хочет остаться.

Серджи Роберто − 10%. Предложений нет, может доработать контракт до конца.

Ансу Фати − 5%. Ясно дал понять, что уходить не собирается. Заставить покинуть команду его не могут.

2 комментария

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predMBAPPE
В итоге 3 приход (1 возможно сразу в аренду), уход 1-2 максимум
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+1
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Inside 88 LW
Я бы дополнил список на вход - Мартинесом (правый защитник, Жирона).
Его присутствие в данном списке сгладило бы картину. Будем смотреть...
0
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