Уже вот-вот.

«Барселона» завершила подписание Иньиго Мартинеса на правах свободного агента еще в мае, согласно множеству надежных источников, но официального объявления о трансфере так и не было.

Фабрицио Романо утверждал, что каталонцы намерены презентовать Мартинеса как первое подписание этого лета, но вместо него клуб первым представил Илкая Гюндогана. Однако, судя по словам Жерара Ромеро, волноваться из-за этого не стоит.

Каталонский журналист сообщил, что «Барса» до сих пор не объявила о трансфере Мартинеса, потому что «Атлетик» запретил это делать, пока контракт игрока официально не истечет. Это произойдет 30 июня.

Однако в воздухе до сих пор висит вопрос о его регистрации — клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы Ла Лига утвердила его трансфер.