FC BARCELONA
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«Барса» уже давно завершила трансфер Иньиго Мартинеса, но до сих пор не объявила об этом. Оказалось, что причина в его бывшем клубе

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Уже вот-вот.

«Барселона» завершила подписание Иньиго Мартинеса на правах свободного агента еще в мае, согласно множеству надежных источников, но официального объявления о трансфере так и не было.

Фабрицио Романо утверждал, что каталонцы намерены презентовать Мартинеса как первое подписание этого лета, но вместо него клуб первым представил Илкая Гюндогана. Однако, судя по словам Жерара Ромеро, волноваться из-за этого не стоит.

Каталонский журналист сообщил, что «Барса» до сих пор не объявила о трансфере Мартинеса, потому что «Атлетик» запретил это делать, пока контракт игрока официально не истечет. Это произойдет 30 июня.

Однако в воздухе до сих пор висит вопрос о его регистрации — клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы Ла Лига утвердила его трансфер.

2 комментария

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TJ tigra
а что такого, отпустили бесплатно раньше? разве это нарушение каких-то правил контрактала лиги
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predMBAPPE
Ответ TJ tigra
а что такого, отпустили бесплатно раньше? разве это нарушение каких-то правил контрактала лиги
Да нарушение, лучше подождать ато ещё через суд бабла выбить захотят 1500€)))
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