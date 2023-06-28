«Барса» уже давно завершила трансфер Иньиго Мартинеса, но до сих пор не объявила об этом. Оказалось, что причина в его бывшем клубе
Уже вот-вот.
«Барселона» завершила подписание Иньиго Мартинеса на правах свободного агента еще в мае, согласно множеству надежных источников, но официального объявления о трансфере так и не было.
Фабрицио Романо утверждал, что каталонцы намерены презентовать Мартинеса как первое подписание этого лета, но вместо него клуб первым представил Илкая Гюндогана. Однако, судя по словам Жерара Ромеро, волноваться из-за этого не стоит.
Каталонский журналист сообщил, что «Барса» до сих пор не объявила о трансфере Мартинеса, потому что «Атлетик» запретил это делать, пока контракт игрока официально не истечет. Это произойдет 30 июня.
Однако в воздухе до сих пор висит вопрос о его регистрации — клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы Ла Лига утвердила его трансфер.
2 комментария