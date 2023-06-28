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😏😏😏 «Мы запутаем судей и получим благосклонное отношение». Фанаты «Барсы» недовольны дизайном гостевой формы, но есть разумное объяснение

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Пожалуй, что только ленивый не упомянул странный дизайн гостевой формы «Барселоны» на следующий сезон.

Некоторые фанаты «Барсы» все еще не могут смириться с тем, что их футболки напоминают форму мадридцев.

💭 YD_Vic: «Может быть, таким образом мы запутаем судей и получим благосклонное отношение».

💭 bnjmn-pnda): «Игроки «Барсы» никогда не должны носить белое. Полный абсурд».

💭 clearskyiamhigh: «Почему цвета «Мадрида»? Ох».

💭 silentpotato30: «Как это вообще могло было одобрено руководством?»

Пора внести небольшое уточнение: это дань уважения классике из 70-ых. Нужно уважать ретро.

1 комментарий

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Негрейра
Как же всем по... на мнение каких-то нн из твиттера
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