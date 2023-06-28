😏😏😏 «Мы запутаем судей и получим благосклонное отношение». Фанаты «Барсы» недовольны дизайном гостевой формы, но есть разумное объяснение
Пожалуй, что только ленивый не упомянул странный дизайн гостевой формы «Барселоны» на следующий сезон.
Некоторые фанаты «Барсы» все еще не могут смириться с тем, что их футболки напоминают форму мадридцев.
💭 YD_Vic: «Может быть, таким образом мы запутаем судей и получим благосклонное отношение».
💭 bnjmn-pnda): «Игроки «Барсы» никогда не должны носить белое. Полный абсурд».
💭 clearskyiamhigh: «Почему цвета «Мадрида»? Ох».
💭 silentpotato30: «Как это вообще могло было одобрено руководством?»
Пора внести небольшое уточнение: это дань уважения классике из 70-ых. Нужно уважать ретро.
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