Пожалуй, что только ленивый не упомянул странный дизайн гостевой формы «Барселоны» на следующий сезон.

Некоторые фанаты «Барсы» все еще не могут смириться с тем, что их футболки напоминают форму мадридцев.

💭 YD_Vic: «Может быть, таким образом мы запутаем судей и получим благосклонное отношение».

💭 bnjmn-pnda): «Игроки «Барсы» никогда не должны носить белое. Полный абсурд».

💭 clearskyiamhigh: «Почему цвета «Мадрида»? Ох».

💭 silentpotato30: «Как это вообще могло было одобрено руководством?»

Пора внести небольшое уточнение: это дань уважения классике из 70-ых. Нужно уважать ретро.