🎥 У «Барсы» опять проблемы с «Камп Ноу». Стадион подтопило

«Барселона» надеялась провести первый домашний матч на обновленном «Камп Ноу» 14 сентября против «Валенсии». Клуб застрял на процессе получения лицензий, гарантирующих безопасность зрителей. Напомним, что работы далеки от завершения, первое время арена сможет вместить ограниченное количество болельщиков.

Как пишет Marca, каталонцы, вероятно, сыграют с «Валенсией» на «Эстади Йохан Кройфф», где недавно прошел Кубок Жоана Гампера. Вариант с проведением встречи на «Камп Ноу» теперь практически исключен.

По данным RAC 1, перед тем как дать «Барсе» первое разрешение на эксплуатацию «Камп Ноу» городской совет просит клуб решить проблему, вызванную дождями. На прошлой неделе из-за ливня арену подтопило, вода заливалась прямо во внутренние помещения стадиона.

«Барсе» не менее важно получить разрешение на использование «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов. По регламенту турнира, все домашние встречи этапа лиги клуб должен провести на одном стадионе.

За последние две недели работы на «Камп Ноу» существенно продвинулись. Если «блауграна» хочет сыграть на арене с «Валенсией», клуб должен устранить все проблемы до конца текущей недели, добавляет источник.

Успеют?