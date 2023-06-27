FC BARCELONA
Блог

😔 «Барселона» недовольна отказом Ансу Фати и Феррана Торреса покинуть клуб. Но один из них еще может остаться

Рубен Невеш Рубен Невеш
Ла Лига Ла Лига
Ансу Фати Ансу Фати
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Ферран Торрес Ферран Торрес
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

По информации AS, «Барселона» крайне разочарована отказом Ансу Фати и Феррана Торреса покинуть клуб. Руководство рассчитывает уходом этих игроков снять финансовое бремя с команды.

Фати мог оказаться в «Вулверхэмптоне», но этот вариант был возможен в случае перехода Рубена Невеша в каталонский клуб. Напомним, что португалец предпочел продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ferran Torres explains why he left Man City for Barcelona

Ферран еще может остаться в клубе, но это зависит от финансового положения команды к концу трансферного окна.

Среди игроков, от которых каталонцы хотели бы избавиться, только Франк Кессиэ согласен уйти. Ивуариец может оказаться в «Интере», если Брозович уедет на Ближний Восток.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
usman703
Как же запарил Торрес, впился как пиявка и не отваливает никак
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Ответ Dinar Ibragimov
Из этих двух игроков Фати намного предпочтительнее. Торрес бесхарактерное бревно с ограниченным функционалом. А у Ансу еще есть шанс перебороть травмы и стать топом, таланта там вагон.
Фати с большой вероятностью травмат с огромной зп для него. Торрес хоть не ломается, пусть не забивает, но обостряет. Бывает и такое. и зп меньше. Если кого оставлять, то Торреса именно из-за нормального здоровья и зп. А лучше продать обоих.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinar Ibragimov
Из этих двух игроков Фати намного предпочтительнее. Торрес бесхарактерное бревно с ограниченным функционалом. А у Ансу еще есть шанс перебороть травмы и стать топом, таланта там вагон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
А если Брозович в Барсу перейдёт, как поступит Кессиэ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий