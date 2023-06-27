По информации AS, «Барселона» крайне разочарована отказом Ансу Фати и Феррана Торреса покинуть клуб. Руководство рассчитывает уходом этих игроков снять финансовое бремя с команды.

Фати мог оказаться в «Вулверхэмптоне», но этот вариант был возможен в случае перехода Рубена Невеша в каталонский клуб. Напомним, что португалец предпочел продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ферран еще может остаться в клубе, но это зависит от финансового положения команды к концу трансферного окна.

Среди игроков, от которых каталонцы хотели бы избавиться, только Франк Кессиэ согласен уйти. Ивуариец может оказаться в «Интере», если Брозович уедет на Ближний Восток.