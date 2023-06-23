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«Он переходит в «Барсу»: Рубена Невеша странно представили в «Аль-Хилале»

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Рубен Невеш выбрал довольно странный способ объявить о своем переходе в Аль-Хилаль.

Видеообъявление начинается с дерзкой строчки, явно издевающейся над СМИ: «Рубен Невеш переходит в «Барселону». После этого португалец показан в майке Аль-Хилала.

Опорный полузащитник был очень близок к подписанию контракта с «Барселоной». Однако он отказался ждать, пока "Блауграна" решит свои финансовые проблемы, и быстро принял предложение Саудовской Аравии.

"Аль-Хилал" заплатил "Вулверхэмптону" 55 миллионов евро за подписание Невеша. Ожидалось, что «Барса» получит 26-летнего футболиста в результате обмена игроками.

2 комментария

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Рома Голованов
Мда. Хорошо, что Барса его не взяла. Его и в мю сватали и в Ливерпуль. В итоге по пути наименьшего сопративления. Хотя переходил к волкам еще в чемпионшип.
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