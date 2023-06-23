Бускетс продолжает активно размышлять над своим будущим. У экс-капитана есть два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры: перебраться к Месси в МЛС или отправиться в Саудовскую Аравию.

По данным журналиста Тони Хуанмарти, Серджи близок к переходу в «Интер Майами». Эту же информацию подтвердило каталонское радио RAC1. Но саудовцы не собираются уступать в борьбе за полузащитника.

«Аль-Ахли» готовит для Бускетса новое улучшенное предложение, утверждает Diario Sport. По данным источника, заявка саудовского клуба будет в три раза превышать предложение «Интера» из Майами.

«Аль-Ахли», крайне заинтересованный в подписании Серджи, попросил полузащитника не спешить с принятием окончательного решения. Саудовцам нужно несколько дней для оформления предложения. Но к чему такая задержка? Все дело в том, что клубы Саудовской Аравии сейчас находятся в процессе смены президентов, новое руководство не вступит в должность раньше 26 июня. Поэтому «Аль-Ахли» сможет предложить Бускетсу контракт лишь на следующей неделе.

Саудовский клуб предложит полузащитнику соглашение сроком на 3 года, пишет Diario Sport. Журналисты утверждают, что сейчас все зависит от решения самого Серджи. Ожидалось, что мы узнаем новую клубную прописку легенды «Барсы» уже на этой неделе, но, похоже, нам придестя подождать еще немного.

Какое решение примет Бускетс? Делитесь мнением в комментариях.