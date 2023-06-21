Цифры, которые неподвластны президенту.

В коридорах «Барселоны» все чаще слышны разговоры о состоянии здоровья Жоана Лапорты — его друзья, коллеги по совету директоров и работники клуба беспокоятся из-за его неудержимого набора веса, который начался с момента назначения на пост президента, сообщает Лу Мартин, журналист Relevo.

Луису Карраско, руководителю предвыборной кампании Лапорты в 2003 году, пришлось посадить будущего президента на диету, и тогда он появился перед избирателями в наилучшей форме. На вторых выборах ситуация повторилась, но за последние два года все изменилось.

«Он скоро взорвется», — фраза, которая звучит чаще всего, когда между друзьями президента всплывает тема его здоровья.

Многие думают, что на Лапорту могла бы оказать влияние диетолог первой команды Сильвия Тремоледа, которая также является женой одного из его лучших друзей.

«Жоан, но разве ты с ней не разговаривал?» — спросил босса не так давно его друг, утверждает Relevo.

«Да, и она пытается что-то сделать, но я не обращаю на нее внимания, и она считает меня невозможным», — ответил Лапорта.

В неформальной беседе Тремоледа призналась, что пыталась помочь Жоану, но не вышло:

«Это правда, я пробовала все, но он не слушает меня. И мне страшно».

Беспокойство в окружении президента растет. «Нас пугает инсульт», — сообщил один из источников.

Внутри клуба нередко обсуждают неловкие ситуации, связанные с Лапортой и едой. И это могло бы быть смешно, если бы не было так грустно.

Самый примечательный момент произошел на ужине с игроком первой команды и его женой — президент пригласил футболиста со спутницей, чтобы отпраздновать заключение нового контракта. В итоге Лапорта съел десерт девушки, сказав ей, что уверен, что она его не съест: «Ты умеешь держать себя в руках, не то что я».