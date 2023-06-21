7 комментариев

Минус одна замена Бускетса. Инсайдер сообщил, что «Барселона» отказалась от борьбы за одного из игроков
Может перейти в другой испанский клуб.
По данным инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» отказалась от покупки Софьяна Амрабата. Полузащитник «Фиорентины» очень хотел перейти в каталонский клуб, но «блауграна» не считала его своим приоритетом. По последним данным, марокканец окажется в «Атлетико».
Амрабат был одним из тех, кто потенциально мог заменить Серджи Бускетса. Его можно было бы купить за 25 млн евро.
Теперь в списке осталось две фамилии − Джошуа Киммих и Мартин Зубименди. Если они будут недоступны, тогда команде Хави придется искать альтернативы.
Так, Никита, или я что то не догоняю и стоит все же дозвониться до Ромеро?
Если честно в переход Кимиха так же верится с трудом.
Остается или Субименди или будут ещё кого то искать.
Но остается уверенность, раз отпустили Бускетса, значит у руководства был четкий кандидат на замену.
Перечитай его:
"Теперь в списке остались две..."
Вообще нет денег, и рычагов кстати не осталось...
А Буси "отпустили" ровно по той же "причине" что и Альбу...снова- денег нет на их зарплату, а тут высвободилось хоть что то...
Но зарегистрировать -вот проблема!! Пока куда ни плюнь- долги...