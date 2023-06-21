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Минус одна замена Бускетса. Инсайдер сообщил, что «Барселона» отказалась от борьбы за одного из игроков

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Может перейти в другой испанский клуб.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» отказалась от покупки Софьяна Амрабата. Полузащитник «Фиорентины» очень хотел перейти в каталонский клуб, но «блауграна» не считала его своим приоритетом. По последним данным, марокканец окажется в «Атлетико».

Амрабат был одним из тех, кто потенциально мог заменить Серджи Бускетса. Его можно было бы купить за 25 млн евро.

Теперь в списке осталось две фамилии − Джошуа Киммих и Мартин Зубименди. Если они будут недоступны, тогда команде Хави придется искать альтернативы.

7 комментариев

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fidelio
То есть Амрабата за 25 они купить не смогли, а возможность купить становой хребет Баварии и скажем откровенно, немецкого футбола, Киммиха остаётся?
Так, Никита, или я что то не догоняю и стоит все же дозвониться до Ромеро?
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СД18
От Амрабата отказались не по тому что не смогли найти 25 млн, а по тому что не сочли его нужным.
Если честно в переход Кимиха так же верится с трудом.
Остается или Субименди или будут ещё кого то искать.
Но остается уверенность, раз отпустили Бускетса, значит у руководства был четкий кандидат на замену.
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Сурхай Лукманов
Ответ fidelio
То есть Амрабата за 25 они купить не смогли, а возможность купить становой хребет Баварии и скажем откровенно, немецкого футбола, Киммиха остаётся? Так, Никита, или я что то не догоняю и стоит все же дозвониться до Ромеро?
Просто не забывай что этот инсайдер часто ошибается
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fidelio
Ответ Сурхай Лукманов
Просто не забывай что этот инсайдер часто ошибается
Сурхай, дорогой, последний абзац Никите Никулину не Жерар Ромеро прислал
Перечитай его:
"Теперь в списке остались две..."
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Сурхай Лукманов
Ответ fidelio
Сурхай, дорогой, последний абзац Никите Никулину не Жерар Ромеро прислал Перечитай его: "Теперь в списке остались две..."
Прошу прощения Фиделио, впредь буду внимателен .
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Сурхай Лукманов
Ответ СД18
От Амрабата отказались не по тому что не смогли найти 25 млн, а по тому что не сочли его нужным. Если честно в переход Кимиха так же верится с трудом. Остается или Субименди или будут ещё кого то искать. Но остается уверенность, раз отпустили Бускетса, значит у руководства был четкий кандидат на замену.
Только не забывай что этот инсайдер часто ошибается
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fidelio
Ответ СД18
От Амрабата отказались не по тому что не смогли найти 25 млн, а по тому что не сочли его нужным. Если честно в переход Кимиха так же верится с трудом. Остается или Субименди или будут ещё кого то искать. Но остается уверенность, раз отпустили Бускетса, значит у руководства был четкий кандидат на замену.
СД, нет никаких кандидатов...денег нет на них...
Вообще нет денег, и рычагов кстати не осталось...
А Буси "отпустили" ровно по той же "причине" что и Альбу...снова- денег нет на их зарплату, а тут высвободилось хоть что то...
Но зарегистрировать -вот проблема!! Пока куда ни плюнь- долги...
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