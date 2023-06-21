7 комментариев

Может перейти в другой испанский клуб.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» отказалась от покупки Софьяна Амрабата. Полузащитник «Фиорентины» очень хотел перейти в каталонский клуб, но «блауграна» не считала его своим приоритетом. По последним данным, марокканец окажется в «Атлетико».

Амрабат был одним из тех, кто потенциально мог заменить Серджи Бускетса. Его можно было бы купить за 25 млн евро.

Теперь в списке осталось две фамилии − Джошуа Киммих и Мартин Зубименди. Если они будут недоступны, тогда команде Хави придется искать альтернативы.