🎥 Анри хвалит дубль Рэшфорда. Объяснил важность триумфа Маркуса в Англии

Маркус Рэшфорд мощно вернулся на родину в составе «Барселоны». Благодаря дублю англичанина «блауграна» со счетом 2:1 обыграла «Ньюкасл» в первом туре лигового этапа ЛЧ, а сам Маркус был признан лучшим игроком матча.

За вингера радовались и его бывшие партнеры по «Ман Юнайтед».

Тьерри Анри в эфире CBS сказал о важности прошедшего матча для Рэшфорда:

«Он вернулся туда, где ему нужно было что-то доказывать. Мы все знаем, что он за игрок, но из-за последних двух лет в «Юнайтед» в «Вилле», а теперь и в «Барселоне» ему нужно себя показывать.

Он должен был показать себя. Невероятный мяч головой. Мы уже видели, как он забивает из-за пределов штрафной, но таких голов головой я от него видел редко. Оба голевых удара были великолепны».

Высокая оценка от мастера.