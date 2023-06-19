Микаил Файе присоединился к «блаугране», 18-летний сенегалец будет выступать за «Барселону Атлетик».

Юноша перебрался в Каталонию из хорватской «Кустошии», сумма отступных за Файе составляет 400 млн евро.

Микаил пообщался с пресс-службой клуба. В интервью сенегалец признался «блаугране» в любви:

«Я так рад, что моя мечта осуществилась. В моей комнате всегда висели плакаты с «Барселоной». А моей ролевой моделью всегда был Маскерано. Я отдам все за этот клуб, потому что «Барса» поверила в меня».

На сенегальца претендовали «Челси» и дортмундская «Боруссия», но каталонца сумели убедить игрока перебраться на «Камп Ноу».

Файе прозвали монстром. Эксперты отмечают талант юноши и прочат ему большое будущее. С таким кумиром, как Маскерано, Микаил пойдет далеко.

Чего ожидаете от новичка «блауграны»?