Звучит как выгодная сделка?

Известный каталонский журналист Жерар Ромеро заявил, что «Ньюкасл» предложил «Барселоне» за Рафинью 30 миллионов евро и Бруно Гимараэса в придачу.

Это уже не первая новость за это лето об интересе «сорок» к бразильскому вингеру. До этого сообщалось, что они предложили 80 миллионов евро за игрока, но «блауграна» отказалась.

Тем не менее, новое предложение из Англии может быть более заманчивым для «Барсы», учитывая, что им нужен игрок с профилем Гимараэса, который может как и заменять Педри, так и выступать с ним в паре.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник был одним из главных творцов успеха «Ньюкасла», вышедшего в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, — Бруно забил 4 гола и сделал 5 результативных передачи в Премьер-лиге.

Что касается Рафиньи, то игрок неоднократно заявлял, что не хочет покидать «Барсу» этим летом.