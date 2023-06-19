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Ансу Фати после финала Лиги наций ясно дал понять «Барселоне», как видит свое будущее🔥🔥🔥

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Положил конец всем слухам.

Ансу Фати ясно дал понять «Барселоне» о своем будущем

«У меня есть контракт с «Барсой» , и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там», — сказал Ансу Фати Teledeporte после победы Испании в Лиге наций УЕФА против Хорватии в воскресенье.

Далее Фати сказал: «Это мое намерение. У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в национальной сборной».

Фати, впервые выигравший титут со сборной, был благодарен бывшему тренеру «Барсы» Луису Энрике , которого уволили после чемпионата мира. Он также высоко оценил влияние нынешнего главного тренера сборной Испании Луиса Де Фуэнте .

«Я благодарен тренерам, а также с президент Луисом Рубиалесу и спортивному директору Альбертом Луке, которые всегда вселяют в меня уверенность и говорят мне продолжать бороться.

Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я чувствую себя очень хорошо, я хочу продолжать биться за эту страну», — добавил он.

Нападающий «Барсы» неуклонно возвращается к своим лучшим показателям после того, как провел полный сезон без каких-либо серьезных травм. Семь голов Фати в Ла Лиге в прошлом сезоне - второй результат во всем чемпионате после Габри Вьеги из «Сельты» среди игроков в возрасте до 20 лет.

3 комментария

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predMBAPPE
Вот только за Барсу ты биться не хочешь, при возможности малейшего стыка всё обходит стороной
+3
0
+3
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Rule1
Ансу между прочим набирает и это уже видно по игре
+1
-1
0
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& Co1366
Похвально, что Фати видит своё будущее в Барсе 🚩 Целеустремлённый футболист и такой молодой! Успеха Ансу в Барсе!
0
0
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