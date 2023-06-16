А у каталонцев есть еще варианты?

Этим летом Софьян Амрабат решил покинуть «Фиорентину» и переехать в Испанию, чтобы играть в Ла Лиге, как сообщает Diario Sport и именитый марокканский журналист Изем Анасс. Полузащитник хочет играть только за «Барселону» или «Атлетико Мадрид».

«Барселона» еще не сделала официального предложения «Фиорентине» о подписании игрока, поскольку считает установленную цену в 30 миллионов евро слишком завышенной, учитывая его заканчивающийся контракт, по информации от Бена Джейкобса и других достоверных источников.

Таким образом, «Барса» рискует уступить полузащитника «Атлетико», который, похоже, активнее сближается с Софьяном.

Возможно, у Хави уже есть другие идеи относительно того, кто заменит Серджи Бускетса в опорной зоне. Среди вариантов уже назывались Йозуа Киммих, Мартин Субименди, Рубен Невеш, но уже почти все они отпали.

Текущее финансовое положение каталонцев и ситуация на трансферном рынке усложняют ситуацию, поэтому, вероятно, 26-летний Амрабат — самый доступный и приемлемый вариант для «Барсы».