Игрок уже знаком с Ла Лигой.

По данным ESPN, игрок «Вильярреала» Алекс Баэна станет запасным вариантом на случай срыва подписания контракта с Илкаем Гюндоганом. Переезд немца в каталонский клуб осложнен тем, что «Сити» изо всех сил пытается оставить его на «Этихаде».

Итак, вот три вещи, которые нужно знать об Алексе Баэне:

Намного моложе Гюндогана

В следующем месяца Баэне исполнится 22 года, в то время как немцу уже за 30. Если «Барсе» нужен молодой игрок, у которого есть будущее, то испанец − отличный вариант.

Подходит по профилю

Каталонцы считают, что испанский хавбек − это именно то, что нужно Хави. Баэна провел хороший сезон в «Вильярреале», забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах. Испанец способен сыграть как в центре, так и на краю поля.

Сильная аллергия на «Мадрид»

Да, это именно Алекс Баэна получил в апреле этого года удар в лицо от Федерико Вальверде. Позже он решил не выдвигать обвинений против уругвайца. Теперь имеет полное право быть антимадридистой.