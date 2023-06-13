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«Барселона» приготовила план Б на случай срыва трансфера Гюндогана

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Игрок уже знаком с Ла Лигой.

По данным ESPN, игрок «Вильярреала» Алекс Баэна станет запасным вариантом на случай срыва подписания контракта с Илкаем Гюндоганом. Переезд немца в каталонский клуб осложнен тем, что «Сити» изо всех сил пытается оставить его на «Этихаде».

Итак, вот три вещи, которые нужно знать об Алексе Баэне:

Намного моложе Гюндогана

В следующем месяца Баэне исполнится 22 года, в то время как немцу уже за 30. Если «Барсе» нужен молодой игрок, у которого есть будущее, то испанец − отличный вариант.

Подходит по профилю

Каталонцы считают, что испанский хавбек − это именно то, что нужно Хави. Баэна провел хороший сезон в «Вильярреале», забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах. Испанец способен сыграть как в центре, так и на краю поля.

Сильная аллергия на «Мадрид»

Да, это именно Алекс Баэна получил в апреле этого года удар в лицо от Федерико Вальверде. Позже он решил не выдвигать обвинений против уругвайца. Теперь имеет полное право быть антимадридистой.

3 комментария

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СД18
Только Гюндоган состояашийся , проверенный футболист и что очень важно для Барселоны - бессплатный!
+3
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+2
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Кентуки
Ответ Пацанчик реальный
Сейчас бы из самой сильной команды в Европе,у которой все хорошо с финансами переходить в ФК Мем-Рычаг-Банкрот,который два года не может выйти из группы ЛЧ и каждый год просит всех ужаться в зарплате!
Согласно!
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