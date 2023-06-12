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Хави хочет взять в предсезонный тур пятерых игроков молодежки. Среди них – Ламин Ямаль

Ламин Ямаль
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Алеиш Гарридо
Шади Риад
Эстанис Педрола
Футбол Футбол

По данным Cadena SER, Хави даст возможность пятерым игрокам молодежной команды принять участие в предсезонных сборах вместе с основой «Барселоны».

Разумеется, в число этих юношей входит Ламин Ямаль, которого сам Хави сравнил с Месси. 15-летний испанец уже успел попробовать свои силы в первой команде.

Cadena SER добавляет, что к основе «блауграны» также скорее всего присоединятся Алеиш Гарридо, Марк Касадо, Шади Риад и Эстанис Педрола. Хави использует предсезонку, чтобы оценить способности игроков молодежки, а затем решить, готовы ли парни присоединиться к основе «Барсы».

Гарридо, как и Ямал, уже сыграл за первую команду в прошедшем сезоне. Вместе с Касадо Алеиш может помочь Хави укрепить полузащиту «блауграны».

Разумеется, перевод юношей в основу также будет зависеть от действий клуба на трансферном рынке. Но парни, безусловно, должны воспользоваться такой возможностью и показать все свои лучшие качества.

Вдруг окажется, что «Барсе» не нужно никого покупать летом?

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