Но придется действовать быстро.

Деку старается убедить «Барселону» в том, что этим летом важно подписать правого защитника, утверждает испанское издание Sport.

Экс-полузащитник пока еще официально не вступил в должность, но уже начал работу по подбору игроков бок о бок с Матеу Алемани. Будущий спортивный директор каталонцев считает, что идеальным вариантом на роль правого защитника может стать Иван Фреснеда из «Реал Вальядолида». Деку считает, что игрок отлично впишется в команду Хави, спортивный отдел тоже одобряет его кандидатуру.

В контракте Фреснеды прописаны отступные в размере всего 20 миллионов евро, этот пункт туда добавили после того, как «Вальядолид» вылетел из Ла Лиги в сезоне 20/21.

Однако, если не действовать быстро, игрока можно упустить. Дортмундская «Боруссия», как сообщается, крайне заинтересована в юном защитнике, но пока не подтвердила свое желание выплачивать отступные. «Ньюкасл», «Арсенал», «Милан» и «Атлетико Мадрид» тоже внимательно следят за ситуацией.