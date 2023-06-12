«Барселона» хочет получить минимум 40 млн евро за Феррана Торреса этим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Напомним, что каталонцы заплатили 55млн евро «Манчестер Сити» за футболиста в январе 2022 года, получается, что клуб готов потерять 15 млн, чтобы избавиться от него.

Не стоит забывать, что «Барса» до сих пор платит за Торреса, поскольку по соглашению с английским клубом полная стоимость трансфера должна быть выплачена в течении четырех лет.

Идеальная замена для Феррана – это представитель «Атлетико» Янник Карраско. Бельгийский форвард считается более разносторонним и более результативным игроком, чем Торрес.

У «Барселоны» есть две проблемы: во-первых, Ферран не хочет покидать команду Хави, ему нравится жить в столице Каталонии, а во-вторых, предложений по его покупке от других клубов «Барса» еще не получила.