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«Барселона» готова потерять 15 млн, чтобы продать Феррана Торреса

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«Барселона» хочет получить минимум 40 млн евро за Феррана Торреса этим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Напомним, что каталонцы заплатили 55млн евро «Манчестер Сити» за футболиста в январе 2022 года, получается, что клуб готов потерять 15 млн, чтобы избавиться от него.

Не стоит забывать, что «Барса» до сих пор платит за Торреса, поскольку по соглашению с английским клубом полная стоимость трансфера должна быть выплачена в течении четырех лет.

Идеальная замена для Феррана – это представитель «Атлетико» Янник Карраско. Бельгийский форвард считается более разносторонним и более результативным игроком, чем Торрес.

У «Барселоны» есть две проблемы: во-первых, Ферран не хочет покидать команду Хави, ему нравится жить в столице Каталонии, а во-вторых, предложений по его покупке от других клубов «Барса» еще не получила.

5 комментариев

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Леван Сиукаев
если нравится жить в столице каталонии,Эспаньол ему в помощ
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Emin Aliev
Ответ Спартак Уокер
Ожидал большего от Феррана
аналогично
+1
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Спартак Уокер
Ожидал большего от Феррана
0
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Hella black
В последние три-четыре года,Барселона на продажах футболистов по ходу вообще ничего не заработала. Одни убытки
0
0
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Нионель Ералду
Ответ Леван Сиукаев
если нравится жить в столице каталонии,Эспаньол ему в помощ
К легенде в помощь поедет
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