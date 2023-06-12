«Барселона» готова потерять 15 млн, чтобы продать Феррана Торреса
«Барселона» хочет получить минимум 40 млн евро за Феррана Торреса этим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.
Напомним, что каталонцы заплатили 55млн евро «Манчестер Сити» за футболиста в январе 2022 года, получается, что клуб готов потерять 15 млн, чтобы избавиться от него.
Не стоит забывать, что «Барса» до сих пор платит за Торреса, поскольку по соглашению с английским клубом полная стоимость трансфера должна быть выплачена в течении четырех лет.
Идеальная замена для Феррана – это представитель «Атлетико» Янник Карраско. Бельгийский форвард считается более разносторонним и более результативным игроком, чем Торрес.
У «Барселоны» есть две проблемы: во-первых, Ферран не хочет покидать команду Хави, ему нравится жить в столице Каталонии, а во-вторых, предложений по его покупке от других клубов «Барса» еще не получила.
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