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💣 Шанс для «Барселоны»! Marca пишет, что «Фиорентина» готова отпустить Софьяна Амрабата за €20 млн

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Нужно действовать быстро!

Для «Барселоны» появились позитивные новости касательно переговоров по трансферу Софьяна Амрабата.

Марокканский полузащитник мог оказаться на «Камп Ноу» еще после чемпионата мира в Катаре, но клубы не сумели договориться о трансфере.

Sofyan Amrabat's brother says Erik ten Hag is 'charmed' by Fiorentina star

Попытка подписать Амрабата в январе не увенчалась успехом, поскольку «Фиорентина» отказалась отдавать футболиста в аренду без права выкупа. Клуб настаивал на пункте с обязательной компенсацией в €30 млн.

Marca сообщает, что теперь итальянский клуб готов расстаться с игроком за более низкий гонорар.

Есть вероятность, что каталонцам удастся заполучить футболиста за €20 млн, но за такую цену их могут опередить.

4 комментария

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Rule1
20 лямов за такого полузащитника это же фантики. Надо брать,даже если на скамейку присядет будет топчик для ротации
+4
0
+4
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David Avagyan
20мл адекватная сумма.
+2
0
+2
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Rachid
Это очень хорошая возможность для Барселоны, НО когда же Лапорта и Алемани начнут избавляться от БАЛЛАСТА ..???….(Торрес, Фати и другие левые игроки….))))))
+1
0
+1
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