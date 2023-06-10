Нужно действовать быстро!

Для «Барселоны» появились позитивные новости касательно переговоров по трансферу Софьяна Амрабата.

Марокканский полузащитник мог оказаться на «Камп Ноу» еще после чемпионата мира в Катаре, но клубы не сумели договориться о трансфере.

Попытка подписать Амрабата в январе не увенчалась успехом, поскольку «Фиорентина» отказалась отдавать футболиста в аренду без права выкупа. Клуб настаивал на пункте с обязательной компенсацией в €30 млн.

Marca сообщает, что теперь итальянский клуб готов расстаться с игроком за более низкий гонорар.

Есть вероятность, что каталонцам удастся заполучить футболиста за €20 млн, но за такую цену их могут опередить.