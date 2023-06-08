«Он назвал себя моим фанатом»: Хави раскрыл подробности своего разговора с Киммихом
В прессе не утихают слухи о возможном переходе Киммиха из «Баварии» в «Барселону».
Испанские медиа сообщают о том, что окружение Йозуа уже связалось с «блауграной». А немецкие журналисты, в том числе Флориан Плеттенберг, уверяют, что полузащитник не собирается покидать Мюнхен.
Слухи добрались и до Хави. Тренер «Барсы» рассказал о своем разговоре с Киммихом, а заодно оценил возможность трансфера Йозуа. Слова Хави передает Фабрицио Романо:
«Я общался с ним в Катаре. Мы встретились и он даже назвал себя моим фанатом. Что насчет перехода в «Барсу»? У него контракт с «Баварией», так что все в его руках. Посмотрите на Леви, например, он ведь хотел перейти».
Любопытно, что буквально две недели назад Хави отказался комментировать слухи о трансфере Киммиха. Интересно, что изменилось с тех пор.
Сравнение с Левандовским не кажется уместным. «Бавария» так просто не отпустит одного из ключевых игроков команды.
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