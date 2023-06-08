В прессе не утихают слухи о возможном переходе Киммиха из «Баварии» в «Барселону».

Испанские медиа сообщают о том, что окружение Йозуа уже связалось с «блауграной». А немецкие журналисты, в том числе Флориан Плеттенберг, уверяют, что полузащитник не собирается покидать Мюнхен.

Слухи добрались и до Хави. Тренер «Барсы» рассказал о своем разговоре с Киммихом, а заодно оценил возможность трансфера Йозуа. Слова Хави передает Фабрицио Романо:

«Я общался с ним в Катаре. Мы встретились и он даже назвал себя моим фанатом. Что насчет перехода в «Барсу»? У него контракт с «Баварией», так что все в его руках. Посмотрите на Леви, например, он ведь хотел перейти».

Любопытно, что буквально две недели назад Хави отказался комментировать слухи о трансфере Киммиха. Интересно, что изменилось с тех пор.

Сравнение с Левандовским не кажется уместным. «Бавария» так просто не отпустит одного из ключевых игроков команды.