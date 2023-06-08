FC BARCELONA
Блог

«Он назвал себя моим фанатом»: Хави раскрыл подробности своего разговора с Киммихом

Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Бавария Бавария
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

В прессе не утихают слухи о возможном переходе Киммиха из «Баварии» в «Барселону».

Испанские медиа сообщают о том, что окружение Йозуа уже связалось с «блауграной». А немецкие журналисты, в том числе Флориан Плеттенберг, уверяют, что полузащитник не собирается покидать Мюнхен.

Слухи добрались и до Хави. Тренер «Барсы» рассказал о своем разговоре с Киммихом, а заодно оценил возможность трансфера Йозуа. Слова Хави передает Фабрицио Романо:

«Я общался с ним в Катаре. Мы встретились и он даже назвал себя моим фанатом. Что насчет перехода в «Барсу»? У него контракт с «Баварией», так что все в его руках. Посмотрите на Леви, например, он ведь хотел перейти».

Любопытно, что буквально две недели назад Хави отказался комментировать слухи о трансфере Киммиха. Интересно, что изменилось с тех пор.

Сравнение с Левандовским не кажется уместным. «Бавария» так просто не отпустит одного из ключевых игроков команды.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гриззи
Кимих, де Йонг, педри вот будеть бомбища
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий