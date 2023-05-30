«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон.

Нет, это не форма мадридского «Реала». Да, она белая.

Как оказалось, многим фанатам «Барсы» пришлась по душе новая форма каталонцев.

💭 Muna rolykel: «Она красива 😭».

💭 Spotify🟥🟦: «Цвет победы 🤍🤍».

💭 Promise King: «Неплохо».

💭 Tunde Odunuyi: «Хороший дизайн - смелый и запоминающийся».

💭Obed Okoro: «Белый цвет ассоциируется с победой везде и всегда».

Идея сделать белую форму появилась у «Барселоны» еще в начале года. Тогда журналист El Chiringuito Жота Жота назвал ее «позором».

«Вы должны уважать определенные вещи. Нужно помнить историю клуба и думать о чувствах людей.

Значок «Барселоны» поверх белой майки «Реала» - это позор, и я надеюсь, что никто ее не купит», - сказал журналист.

Купите?