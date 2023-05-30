«Цвет победы 🤍🤍». Реакция фанатов «Барсы» на новую выездную форму
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон.
Нет, это не форма мадридского «Реала». Да, она белая.
Как оказалось, многим фанатам «Барсы» пришлась по душе новая форма каталонцев.
💭 Muna rolykel: «Она красива 😭».
💭 Spotify🟥🟦: «Цвет победы 🤍🤍».
💭 Promise King: «Неплохо».
💭 Tunde Odunuyi: «Хороший дизайн - смелый и запоминающийся».
💭Obed Okoro: «Белый цвет ассоциируется с победой везде и всегда».
Идея сделать белую форму появилась у «Барселоны» еще в начале года. Тогда журналист El Chiringuito Жота Жота назвал ее «позором».
«Вы должны уважать определенные вещи. Нужно помнить историю клуба и думать о чувствах людей.
Значок «Барселоны» поверх белой майки «Реала» - это позор, и я надеюсь, что никто ее не купит», - сказал журналист.
Купите?
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