FC BARCELONA
Блог

«Цвет победы 🤍🤍». Реакция фанатов «Барсы» на новую выездную форму

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
игровая форма игровая форма
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон.

Нет, это не форма мадридского «Реала». Да, она белая.

Как оказалось, многим фанатам «Барсы» пришлась по душе новая форма каталонцев.

💭 Muna rolykel: «Она красива 😭».

💭 Spotify🟥🟦: «Цвет победы 🤍🤍».

💭 Promise King: «Неплохо».

💭 Tunde Odunuyi: «Хороший дизайн - смелый и запоминающийся».

💭Obed Okoro: «Белый цвет ассоциируется с победой везде и всегда».

Идея сделать белую форму появилась у «Барселоны» еще в начале года. Тогда журналист El Chiringuito Жота Жота назвал ее «позором».

«Вы должны уважать определенные вещи. Нужно помнить историю клуба и думать о чувствах людей.

Значок «Барселоны» поверх белой майки «Реала» - это позор, и я надеюсь, что никто ее не купит», - сказал журналист.

Купите?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Вообще не то😕
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
По мне так это параша..зачем это Барсе надо - не понятно. Я бы точно такую не покупал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frants777
Надеюсь хотя бы шорты будут синие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
Красно сине белая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий