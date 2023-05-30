По информации Sport, Ферран Торрес обратится к Хави с последней просьбой относительно его будущего в «Барселоне».

На протяжении второй половины этого сезона почти все инсайдеры были уверены, что Ферран покинет клуб летом, однако сейчас испанский нападающий надеется остаться. Сообщается, что Торрес попросит второй шанс у тренера. Форвард намерен использовать предстоящую предсезонку, чтобы изменить мнение о себе и произвести хорошее впечатление.

Ферран входит в число игроков, с которыми Хави, как ожидается, готов попрощаться как можно раньше. Однако «Барселона» может решить оставить его, если не получит хорошего предложения о продаже. В этом случае Ферран, скорее всего, останется в «Барсе» в роли запасного игрока.

В этом сезоне 23-летний испанец сделал 10 голевых действий.