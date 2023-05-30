FC BARCELONA
Блог

Ферран Торрес попросит у Хави последний шанс – «Барса» намерена продать испанца

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

По информации Sport, Ферран Торрес обратится к Хави с последней просьбой относительно его будущего в «Барселоне».

На протяжении второй половины этого сезона почти все инсайдеры были уверены, что Ферран покинет клуб летом, однако сейчас испанский нападающий надеется остаться. Сообщается, что Торрес попросит второй шанс у тренера. Форвард намерен использовать предстоящую предсезонку, чтобы изменить мнение о себе и произвести хорошее впечатление.

Ферран входит в число игроков, с которыми Хави, как ожидается, готов попрощаться как можно раньше. Однако «Барселона» может решить оставить его, если не получит хорошего предложения о продаже. В этом случае Ферран, скорее всего, останется в «Барсе» в роли запасного игрока.

В этом сезоне 23-летний испанец сделал 10 голевых действий.

Торрес может покинуть «Барселону» 05.09.2023 - ODDS

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Его не продадут, альтернатива будет стоить еще дороже и не факт что лучше. Торрес это ближайшая лавка, тоесть ротация.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Игрок хороший. Но реализация моментов плохая. В этом и вся проблема.
В тех матчах что я видел, к самоотдаче нет претензий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Максимум под ротацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий