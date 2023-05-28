FC BARCELONA
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Бальде получил тяжелую травму, а Ндиайе − красную карточку. «Барселона» рассказала о состоянии игрока

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Хорхе Фигероа Васкес
Футбол Футбол

Жесткий подкат.

На 13-й минуте матча «Барселоны» и «Мальорки» форвард гостей Амат Ндиайе решил отобрать мяч у защитника хозяев Алекса Бальде, однако до него не достал, и попал прямой ногой в голеностоп испанцу. Сперва главный судья матча Хорхе Фигероа Васкес показал лишь желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную.

Сразу стало очевидно, что травма серьезная, тем более, что игрок не смог самостоятельно покинуть пределы поля: ему помогал медицинский персонал «Барсы».

Испанский журналист Хави Мигель поспешил огорчить болельщиков каталонского клуба: разрыв связок правого голеностопа и срок восстановления − не менее 10 недель.

Однако «Барселона» опровергла заявление инсайдера: частичный разрыв латеральной коллатеральной связки правой лодыжки. Восстановление − от 6 до 7 недель.

Получается, что несмотря на всю серьезность травмы, Алекс Бальде пропустит только небольшую часть предсезонной подготовки клуба. Здоровья, чемпион!

10 комментариев

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прощай Роналду
Снесли пацана за безобидное высказывание своей точки зрения по поводу рассизма)
+13
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Гульнара Айманбетова
Жаль парня!Скорейшего выздоровления!Большая находка талантливого футболиста на место Альбы!
+6
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прощай Роналду
Ответ Nogoi89
Мощный у тебя вентилятор, и накидывать умеешь)
Да-да, 1,5 кВт, 8.000 оборотов, с функцией регулировки наклона, с пультом дистанционного управления😁👍🏻
+1
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Barsenoga
за такие фолы пора дискфалификацию давать на несколько матчей и денежные штрафы игрокам, судей защищают а игроков нет
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Vlad
Ответ прощай Роналду
Снесли пацана за безобидное высказывание своей точки зрения по поводу рассизма)
Выходит, все кто хоть, что то сказал в защиту винисиуса будут получать травмы
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прощай Роналду
Ответ Vlad
Выходит, все кто хоть, что то сказал в защиту винисиуса будут получать травмы
Похож на то)
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Nogoi89
Ответ прощай Роналду
Снесли пацана за безобидное высказывание своей точки зрения по поводу рассизма)
Мощный у тебя вентилятор, и накидывать умеешь)
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Alexander Sragovich
Ответ прощай Роналду
Снесли пацана за безобидное высказывание своей точки зрения по поводу рассизма)
А что в этом смешного?
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Nogoi89
Ответ прощай Роналду
Да-да, 1,5 кВт, 8.000 оборотов, с функцией регулировки наклона, с пультом дистанционного управления😁👍🏻
И лопата - 1.5 кубовая?)
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