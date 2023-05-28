10 комментариев

Жесткий подкат.

На 13-й минуте матча «Барселоны» и «Мальорки» форвард гостей Амат Ндиайе решил отобрать мяч у защитника хозяев Алекса Бальде, однако до него не достал, и попал прямой ногой в голеностоп испанцу. Сперва главный судья матча Хорхе Фигероа Васкес показал лишь желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную.

Сразу стало очевидно, что травма серьезная, тем более, что игрок не смог самостоятельно покинуть пределы поля: ему помогал медицинский персонал «Барсы».

Испанский журналист Хави Мигель поспешил огорчить болельщиков каталонского клуба: разрыв связок правого голеностопа и срок восстановления − не менее 10 недель.

Однако «Барселона» опровергла заявление инсайдера: частичный разрыв латеральной коллатеральной связки правой лодыжки. Восстановление − от 6 до 7 недель.

Получается, что несмотря на всю серьезность травмы, Алекс Бальде пропустит только небольшую часть предсезонной подготовки клуба. Здоровья, чемпион!