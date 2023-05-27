«Лучшая атмосфера на «Камп Ноу» была во время камбэка против «ПСЖ» со счетом 6:1», — сказал Mundo Deportivo бывший президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу.

«Аль-Хелаифи [президент ПСЖ] был счастлив после гола Кавани и решил спуститься в раздевалку, чтобы отпраздновать это. Это был отвратительный поступок. После этого они пропустили 3 гола за 5 минут», — добавил он.

Гол Эдинсона Кавани сделать счет 3:1 на 62-й минуте. Гол означал, что «ПСЖ» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Барсе» нужно было забить 3 гола за оставшиеся 30 минут. Команда Луиса Энрике добилась величайшего камбэка в истории, поскольку трижды забивала после 88-й минуты.