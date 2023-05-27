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Бартомеу рассказал об «отвратительном поступке» президента «ПСЖ» во время камбэка «Барсы» 6:1

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«Лучшая атмосфера на «Камп Ноу» была во время камбэка против «ПСЖ» со счетом 6:1», — сказал Mundo Deportivo бывший президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу.

«Аль-Хелаифи [президент ПСЖ] был счастлив после гола Кавани и решил спуститься в раздевалку, чтобы отпраздновать это. Это был отвратительный поступок. После этого они пропустили 3 гола за 5 минут», — добавил он.

Гол Эдинсона Кавани сделать счет 3:1 на 62-й минуте. Гол означал, что «ПСЖ» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Барсе» нужно было забить 3 гола за оставшиеся 30 минут. Команда Луиса Энрике добилась величайшего камбэка в истории, поскольку трижды забивала после 88-й минуты.

4 комментария

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alberto-m
Смеётся тот, кто смеётся последним!!!
Не говори оп, пока не перепрыгнул!!!
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Hella black
Этот камбэк величайший в истории футбола.
Столько эмоций,пожалуй только финал ЧМ в Катаре 2022 сравниться с тем матчем.
А сколько куканов 🌋 🔥 подгорело в тот вечер 😅😂👍🏼
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Rachid
Ничего отвратительного в действиях президента ПСЖ не вижу - нормальная реакция на забитый гол Кавани.
А вот что сделал с экономикой Барселоны сам бармалей - вот это, в самом деле отвратительно..
Самый отвратительный президент Барсы - бартомеу…))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Hella black
Этот камбэк величайший в истории футбола. Столько эмоций,пожалуй только финал ЧМ в Катаре 2022 сравниться с тем матчем. А сколько куканов 🌋 🔥 подгорело в тот вечер 😅😂👍🏼
тут да. еще бы чуть чуть и айтекин бы рядом с ебребе стоял
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