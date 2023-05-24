FC BARCELONA
Блог

Хитрец Хави. Голы, пропущенные «Барсой» в матче с «Вальядолидом», не повлияют на шансы тер Стегена на трофей Саморы

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Иньяки Пенья Иньяки Пенья
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Все просчитано.

Марк-Андре тер Стеген провел блестящий сезон, и своим успехом «Барселона» во многом обязана ему.

Каталонцы уже официально стали чемпионами Ла Лиги, но это не значит, что им можно окончательно расслабиться, ведь судьба двух крупных индивидуальных трофеев еще не решена. Один из них — трофей Саморы, который вручается вратарю с наименьшим показателем пропущенных голов.

Казалось, что Самора уже в руках у тер Стегена, но в последних двух матчах каталонцы умудрились пропустить аж 5 голов, 3 из которых в матче против «Вальядолида». Это могло бы сильно испортить статистику немецкого голкипера, если бы не Хави.

В перерыве главный тренер заменил Марк-Андре на Иньяки Пенью. Такой шаг никого не удивил, ведь босс команды обещал давать больше минут игрокам, которые большую часть сезона провели на скамейке, однако, на самом деле, это очень хитрый ход.

Как сообщают Diario AS и Mundo Deportivo, при оценке претендентов на трофей учитываются только те матчи, в которых вратарь отыграл больше 60 минут, так что матч с «Вальядолидом» просто не войдет в статистику тер Стегена.

В итоге, каталонцы пропустили 18 голов за сезон Ла Лиги 22/23, но на счету немецкого вратаря их всего 15.

Хави знает, что делает 😏

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
многоходов_очка
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Респект Хави!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loegaire Bell
Называется, не мытьём, так катанием. Но лучше бы Хави смог мотивировать команду не сливать концовку сезона. И если матч с Мальоркой будет прощанием с Камп Ноу, Бускетсом и Альбой, и его, надеюсь, проведут достойно, то игра с Сельтой, я думаю, пройдёт по сценарию матча с Вальядолидом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Молев
Хочется верить,что эта вся Милота" для Эпаньола.
Отправить сей отброс в сегунду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий