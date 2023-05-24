Все просчитано.

Марк-Андре тер Стеген провел блестящий сезон, и своим успехом «Барселона» во многом обязана ему.

Каталонцы уже официально стали чемпионами Ла Лиги, но это не значит, что им можно окончательно расслабиться, ведь судьба двух крупных индивидуальных трофеев еще не решена. Один из них — трофей Саморы, который вручается вратарю с наименьшим показателем пропущенных голов.

Казалось, что Самора уже в руках у тер Стегена, но в последних двух матчах каталонцы умудрились пропустить аж 5 голов, 3 из которых в матче против «Вальядолида». Это могло бы сильно испортить статистику немецкого голкипера, если бы не Хави.

В перерыве главный тренер заменил Марк-Андре на Иньяки Пенью. Такой шаг никого не удивил, ведь босс команды обещал давать больше минут игрокам, которые большую часть сезона провели на скамейке, однако, на самом деле, это очень хитрый ход.

Как сообщают Diario AS и Mundo Deportivo, при оценке претендентов на трофей учитываются только те матчи, в которых вратарь отыграл больше 60 минут, так что матч с «Вальядолидом» просто не войдет в статистику тер Стегена.

В итоге, каталонцы пропустили 18 голов за сезон Ла Лиги 22/23, но на счету немецкого вратаря их всего 15.

Хави знает, что делает 😏