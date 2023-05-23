9 комментариев

По словам авторитетного Тони Хуанмарти, Жюль Кунде готов покинуть «Барселону».

Согласно отчету, защитник не особо доволен своей позицией. Несмотря на то, что ему обещали играть на позиции центрального защитника, Кунде используется справа.

Это связано с тем, что Рональд Араухо и Андреас Кристенсен отлично справляются в качестве дуэта в центре обороны, в то время как в распоряжении Хави практически нет вариантов справа.

Хотя он явно не просил об уходе, защитник, как говорят, открыт для такой возможности.

«Барса» оценивает Кунде примерно в 80 миллионов евро.