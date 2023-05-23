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Кунде готов покинуть «Барсу» летом: он недоволен, что играет не на своей позиции

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Жюль Кунде Жюль Кунде
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По словам авторитетного Тони Хуанмарти, Жюль Кунде готов покинуть «Барселону».

Согласно отчету, защитник не особо доволен своей позицией. Несмотря на то, что ему обещали играть на позиции центрального защитника, Кунде используется справа.

Это связано с тем, что Рональд Араухо и Андреас Кристенсен отлично справляются в качестве дуэта в центре обороны, в то время как в распоряжении Хави практически нет вариантов справа.

Хотя он явно не просил об уходе, защитник, как говорят, открыт для такой возможности.

«Барса» оценивает Кунде примерно в 80 миллионов евро. 

9 комментариев

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NartApsua
А выиграть конкуренцию в центре у того же Кристенсена не пробовал?
+15
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Дмитрий Игошин
На мой взгляд слишком переоценен. Очень много привозов, что в центре поля, что справа.
+9
0
+9
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med-a-lion
Ответ NartApsua
А выиграть конкуренцию в центре у того же Кристенсена не пробовал?
а справа кто будет играть? он там не от хорошей жизни
+3
0
+3
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Serdida Orayew
Ответ NartApsua
А выиграть конкуренцию в центре у того же Кристенсена не пробовал?
Пробовал, и даже забил парочку голов, правда в свои ворота.

И даже ассистировал, правда соперникам...
+2
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Kaloyan Yalamov
Честно говоря, сдается мне, что это утка. Он на фланге и в сборной играет. К тому же, в центре он регулярно привозит, когда туда попадает по той или иной причине. В этом сезоне игра у него не очень шла, провалов хватало. И после этого кол-во сухих матчей Марка тем более поражает.
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Михаил Зобнин
Ему в моду надо, он это и имел ввиду))
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Евсей Пролеткин
Удачи и успешной игры!
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Arkadios Avgitidis
Ответ Михаил Зобнин
Ему в моду надо, он это и имел ввиду))
однозначно) вкус неплохой...
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